Dono de helicóptero apreendido com cocaína é nomeado diretor da CBF

Gustavo Perrella tomou posse da área de Desenvolvimento e Projetos em janeiro deste ano Crédito: Roberto Castro - 22.set.2016/ME

O ex-secretário nacional de futebol Gustavo Perrella foi nomeado diretor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Filho do senador Zezé Perrella (MDB-MG), ele tomou posse da área de Desenvolvimento e Projetos em janeiro deste ano, sem divulgação por parte da entidade.

Gustavo Perrella ficou conhecido em 2013, quando um helicóptero de sua empresa, a Limeira Agropecuária, foi apreendido com 445 Kg de cocaína no Espírito Santo. Ele foi denunciado por tráfico de drogas e associação ao tráfico pelo Ministério Público Federal (MPF), juntamente com os pilotos da aeronave e o dono da propriedade onde o helicóptero foi encontrado.

O então deputado estadual mineiro, porém, negou qualquer envolvimento com a carga encontrada. Posteriormente, a Polícia Federal decidiu que o filho de Zezé Perrella não tinha ligação com a droga e o livrou do processo judicial. Os demais acusados foram condenados em dezembro do ano passado, mas ainda podem recorrer da decisão.

Apesar de estar na diretoria da CBF há três meses, o nome do novo diretor só foi incluído no site da CBF na noite desta quarta-feira, segundo informou a "Folha de S. Paulo".

Com formação em Administração de Empresas, Perrella se elegeu deputado estadual por Minas Gerais em 2010, com 82.864 votos. Em 2014, se candidatou a deputado federal, mas não obteve votos suficientes.

Em junho de 2016, a pedido de seu pai, Gustavo Henrique Perrella Amaral Costa foi nomeado secretário nacional de Futebol no órgão ligado ao Ministério do Esporte. Ele deixou o cargo em dezembro do ano passado, um mês antes de assumir a pasta da CBF.

No mesmo ano, Zezé Perrella atuou como um dos articulares políticos da CPI do Futebol no Senado, que apurava ilegalidades em contratos da entidade e terminou sem indiciamentos ou culpados. O ex-presidente da CBF José Maria Marin foi preso na Suíça e condenado a pelo menos dez anos de prisão nos Estados Unidos, em dezembro. Já Marco Polo Del Nero, atual chefe da confederação, está suspenso pela Fifa.