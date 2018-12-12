Ídolo capa-preta, Ronicley vai voltar a vestir a camisa do Rio Branco

O bom filho à casa torna. Um dos maiores ídolos da história recente do Rio Branco, Ronicley vai defender o Capa-Preta no Capixabão 2019. Foram cinco anos de espera para que o reencontro acontecesse. O último jogo do meia com a camisa alvinegra foi em 2012, quando o time chegou até às semifinais do Estadual.

Ronicley quando atuava pelo Rio Branco Crédito: Simon Dias/Rádio ES

Ronicley defendeu as cores do Brancão entre os anos de 2008 e 2012. Neste período, foi vice-campeão da Copa ES 2008 e 2009, e vice-campeão capixaba em 2009. Em 2010, foi um dos grandes nomes da conquista do Estadual, título que encerrou uma espera de 24 anos. Ao todo, foram 141 jogos e 43 gols marcados.

É um retorno aguardado há anos pela torcida. Nosso projeto é para que ele seja campeão mais uma vez pelo Rio Branco, podendo encerrar a carreira no Maior do Estado e disputando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, disse o diretor de futebol alvinegro, Márcio Thomaz.