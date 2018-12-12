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Ídolo capa-preta, Ronicley vai voltar a vestir a camisa do Rio Branco

Ronicley defendeu o Alvinegro entre 2008 e 2012. Ao todo, foram 141 jogos e 43 gols marcados pelo meia

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 21:07
O bom filho à casa torna. Um dos maiores ídolos da história recente do Rio Branco, Ronicley vai defender o Capa-Preta no Capixabão 2019. Foram cinco anos de espera para que o reencontro acontecesse. O último jogo do meia com a camisa alvinegra foi em 2012, quando o time chegou até às semifinais do Estadual.
Ronicley quando atuava pelo Rio Branco Crédito: Simon Dias/Rádio ES
Ronicley defendeu as cores do Brancão entre os anos de 2008 e 2012. Neste período, foi vice-campeão da Copa ES 2008 e 2009, e vice-campeão capixaba em 2009. Em 2010, foi um dos grandes nomes da conquista do Estadual, título que encerrou uma espera de 24 anos. Ao todo, foram 141 jogos e 43 gols marcados.
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É um retorno aguardado há anos pela torcida. Nosso projeto é para que ele seja campeão mais uma vez pelo Rio Branco, podendo encerrar a carreira no Maior do Estado e disputando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, disse o diretor de futebol alvinegro, Márcio Thomaz.
Além de Ronicley, já assinaram contrato com o Rio Branco os zagueiros Dilsinho e Rhamon Mexicano, o lateral direito Magno, o lateral esquerdo Deco, os volantes Raniere e Thomas, o meia Canário e os atacantes Edu, Danilo Mariotto e João Victor. A pré-temporada sob o comando do técnico Caco Espinoza tem início marcado para o dia 2 de janeiro.

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