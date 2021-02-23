Dois atacantes do Flamengo são convocados para Seleção Brasileira Sub-17

Crédito: Divulgação/Flamengo

O meia-atacante Matheus Gonçalves e o atacante Mateus Lima, o Mateusão, foram convocados pelo técnico da Seleção Brasileira Sub-17, Paulo Victor Gomes, para a terceira etapa de preparação voltada ao Torneio Sul-Americano.

Nascido em 2005, Matheus Gonçalves foi convocado pela segunda vez para a Seleção Brasileira de base. Mateusão (2004), por sua vez, é chamado há mais tempo. Já são 12 convocações do centroavante formado no Ninho do Urubu.

O período de treinos será na Granja Comary, centro de treinamentos da Seleção Brasileira, em Teresópolis-RJ, entre os dias 8 e 18 de março.

O treinador Paulo Victor falou sobre o período de treinamento na Granja.