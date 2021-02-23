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Dois atacantes do Flamengo são convocados para Seleção Brasileira Sub-17

Os garotos do Ninho Matheus Lima e Matheus Gonçalves foram chamados para período preparatório pela Seleção Brasileira na Granja Comary...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 18:19

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 18:19

Crédito: Divulgação/Flamengo
O meia-atacante Matheus Gonçalves e o atacante Mateus Lima, o Mateusão, foram convocados pelo técnico da Seleção Brasileira Sub-17, Paulo Victor Gomes, para a terceira etapa de preparação voltada ao Torneio Sul-Americano.
Nascido em 2005, Matheus Gonçalves foi convocado pela segunda vez para a Seleção Brasileira de base. Mateusão (2004), por sua vez, é chamado há mais tempo. Já são 12 convocações do centroavante formado no Ninho do Urubu.
O período de treinos será na Granja Comary, centro de treinamentos da Seleção Brasileira, em Teresópolis-RJ, entre os dias 8 e 18 de março.
O treinador Paulo Victor falou sobre o período de treinamento na Granja.
- É a nossa primeira convocação do ano, continuando o planejamento de preparação iniciado na reta final do ano passado. A ideia é dar sequência ao processo com os atletas que vêm desde o sub-15 e abrir oportunidades de observação para novos jogadores. É um grupo e uma geração que conhecemos muito.

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