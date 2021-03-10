Dodô, ex-Atlético-MG, faz dois gols em rodada nos Emirados Árabes

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Na última rodada da UAE Pro-League, o Al-Khallej Khor Fakkan venceu o Al-Dhafra por 5 a 1. O brasileiro Dodô foi o artilheiro da partida ao marcar os dois primeiros gols que abriram o caminho para a vitória.

O meia é um dos destaques da equipe com seis gols e seis assistências em 24 jogos. Além disso, é um dos cinco estrangeiros com mais jogos na temporada. O atleta fez uma avaliação positiva do momento- Fico feliz pelo momento que estou vivendo e em poder ajudar minha equipe nos jogos. Ser o camisa 10 e capitão da equipe é muito gratificante e especial - comentou o atleta.

Por conta da pandemia da Covid-19, a liga foi cancelada na última temporada, sem a definição de um campeão. Com contrato chegando ao fim, o brasileiro também falou sobre o futuro.

- Ficamos todos tristes por tudo que está acontecendo. Foram sete meses de paralisação e três meses de pré-temporada, mas agora estamos jogando com todas as precauções - concluiu.