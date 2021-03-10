Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dodô, ex-Atlético-MG, faz dois gols em rodada nos Emirados Árabes

Meio-campista é um dos destaques do Al-Khaleej Khor Fakkan na temporada...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 17:20
Crédito: Divulgação
Na última rodada da UAE Pro-League, o Al-Khallej Khor Fakkan venceu o Al-Dhafra por 5 a 1. O brasileiro Dodô foi o artilheiro da partida ao marcar os dois primeiros gols que abriram o caminho para a vitória.
O meia é um dos destaques da equipe com seis gols e seis assistências em 24 jogos. Além disso, é um dos cinco estrangeiros com mais jogos na temporada. O atleta fez uma avaliação positiva do momento- Fico feliz pelo momento que estou vivendo e em poder ajudar minha equipe nos jogos. Ser o camisa 10 e capitão da equipe é muito gratificante e especial - comentou o atleta.
Por conta da pandemia da Covid-19, a liga foi cancelada na última temporada, sem a definição de um campeão. Com contrato chegando ao fim, o brasileiro também falou sobre o futuro.
- Ficamos todos tristes por tudo que está acontecendo. Foram sete meses de paralisação e três meses de pré-temporada, mas agora estamos jogando com todas as precauções - concluiu.
- Meu contrato se encerra agora no meio do ano. Depois não sei o que vai acontecer, mas pretendo ficar por aqui. Eu e minha família gostamos muito daqui - acrescentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados