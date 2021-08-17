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Dirigentes do Flamengo atualizam busca por reforços: 'Acreditamos em uma boa notícia até o final da janela'

Marcos Braz e Bruno Spindel, nomes fortes do futebol do Flamengo, comentam as tratativas pelas chegadas de Kenedy e Andreas Pereira, além da busca por outros nomes...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 16:45
Crédito: Alexandre Vidal/ Flamengo
Com o fechamento da janela de transferências se aproximando, a diretoria do Flamengo pisou no acelerador por reforços e tem nomes próximos, e os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel atualizaram a situação de momento nesta terça-feira, no embarque da delegação para Brasília, onde a equipe de Renato Gaúcho enfrenta o Olímpia pelas quartas de final da Copa Libertadores.- Faltam alguns detalhes. Só tenho uma contratação em definitivo quando assinam. Não é o caso - afirmou Marcos Braz, nesta terça-feira, ao portal "ge".
O vice-presidente de futebol também respondeu sobre Andreas Pereira, meia brasileiro do Manchester United (ING) pelo qual o Flamengo já fez uma oferta.
- O Flamengo está em negociação, é uma contratação difícil. Não está avançada do jeito que as pessoas falam, mas acreditamos em um final feliz - completou.O prazo para as contratações já está definido. Para a Copa do Brasil, novos reforços precisam ser inscritos até 24 de agosto. Para o Brasileirão e uma possível semifinal da Libertadores, o Flamengo tem a possibilidade de regularizar e inscrever atletas até setembro. Confira todos os detalhes aqui!
O diretor de futebol Bruno Spindel afirmou que confia em uma boa notícia para o torcedor do Flamengo antes do encerramento da janela de transferências.
- Como no caso do Kenedy, que vínhamos trabalhando há muito tempo e está próximo de um desfecho positivo, confiamos que vamos conseguir antes do final da janela um novo reforço. Acreditamos ter uma boa notícia para o torcedor até o final da janela - afirmou Spindel, sem confirmar sobre qual reforço estaria próximo de ser contratado pelo Flamengo, além de Kenedy.

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