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Futebol capixaba

Dirigentes cogitam Capixabão 2019 ser disputado no segundo semestre

Em arbitral na Federação de Futebol, proposta do Tupy tem a adesão de Rio Branco e Vitória, mas será discutida em uma próxima reunião

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 19:25
Representantes de clubes capixabas no arbitral da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) Crédito: Ana Mayka Gaudio/FES
Os clubes e a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) começaram a discutir o futuro do Capixabão 2019, na reunião realizada na tarde desta terça-feira, na sede da entidade, em Vitória. Porém, nada foi decidido.
A expectativa é que no encontro fossem debatidas propostas de mudança da atual fórmula de disputa, que foi adotada nos últimos dois anos. Mas, logo no início, o presidente do Tupy, Rogério Pedrini, propôs que o Campeonato Capixaba passe a ser disputado no segundo semestre e a Copa Espírito Santo no primeiro.
De acordo com o dirigente, que tem o seu time garantido no Estadual de 2019 desde abril deste ano, os possíveis patrocinadores não respondem às propostas em dezembro. A sugestão teve a adesão de Rio Branco, Atlético Itapemirim, Desportiva e Vitória, mas não foi previamente aprovada pelos demais clubes e pela FES e será decidida em uma segunda reunião a ser realizada em duas semanas.
Dos 10 clubes participantes, Desportiva Ferroviária, Rio Branco-ES, Vitória-ES, Serra, Rio Branco VN, Tupy-ES, Estrela do Norte, Atlético-ES e Real Noroeste enviaram representantes ao encontro. Apenas Espírito Santo não esteve presente.
Clássico Preto & Grená na estreia?
Apesar de ainda não haver uma definição sobre a fórmula de disputa, Rio Branco-ES e Desportiva entraram em consenso sobre o jogo de abertura ser entre as duas equipes. A proposta foi colocada à FES, que vai analisar, dando a resposta provavelmente no próximo arbitral.
Copa Verde 2019
Na reunião para discutir as definições do próximo Campeonato Capixaba, o presidente da FES, Gustavo Vieira, confirmou a realização da edição 2019 da Copa Verde. A continuidade da competição esteve em cheque após o fim da parceria da CBF com um canal de televisão por assinatura. Com isso, o futuro campeão da Copa Espírito Santo 2018 vai representar o estado na Copa Verde do ano que vem.

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