Dirigentes cogitam Capixabão 2019 ser disputado no segundo semestre

Representantes de clubes capixabas no arbitral da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) Crédito: Ana Mayka Gaudio/FES

Os clubes e a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) começaram a discutir o futuro do Capixabão 2019, na reunião realizada na tarde desta terça-feira, na sede da entidade, em Vitória. Porém, nada foi decidido.

A expectativa é que no encontro fossem debatidas propostas de mudança da atual fórmula de disputa, que foi adotada nos últimos dois anos. Mas, logo no início, o presidente do Tupy, Rogério Pedrini, propôs que o Campeonato Capixaba passe a ser disputado no segundo semestre e a Copa Espírito Santo no primeiro.

De acordo com o dirigente, que tem o seu time garantido no Estadual de 2019 desde abril deste ano, os possíveis patrocinadores não respondem às propostas em dezembro. A sugestão teve a adesão de Rio Branco, Atlético Itapemirim, Desportiva e Vitória, mas não foi previamente aprovada pelos demais clubes e pela FES e será decidida em uma segunda reunião a ser realizada em duas semanas.

Dos 10 clubes participantes, Desportiva Ferroviária, Rio Branco-ES, Vitória-ES, Serra, Rio Branco VN, Tupy-ES, Estrela do Norte, Atlético-ES e Real Noroeste enviaram representantes ao encontro. Apenas Espírito Santo não esteve presente.

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Apesar de ainda não haver uma definição sobre a fórmula de disputa, Rio Branco-ES e Desportiva entraram em consenso sobre o jogo de abertura ser entre as duas equipes. A proposta foi colocada à FES, que vai analisar, dando a resposta provavelmente no próximo arbitral.

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