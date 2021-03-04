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futebol

Diretoria do Flamengo se reúne com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso: 'Importante espaço'

Rodolfo Landim, Rodrigo Dunshee e Aleksander Santos estiveram em Brasília para encontro com senadores e deputado federal...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 22:10

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 22:10
Crédito: Twitter/Carlos Portinho
A diretoria do Flamengo esteve reunida nesta quarta-feira, em Brasília, com o senador Rodrigo Pacheco (DEM), presidente do Congresso Nacional, e outros políticos em Brasília. O encontro teve como tema os projetos esportivos que estão no Senado, segundo Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico do Flamengo.
- Importante espaço para que os clubes possam dar a sua visão. Novas lideranças oxigenando a política - publicou Rodrigo Dunshee nesta quarta-feira.
O presidente Rodolfo Landim e o diretor de relações governamentais Aleksander Santos também representaram a diretoria. Além de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) estiveram presentes os senadores Carlos Portinho (PL-RJ) e Wellington Fagundes (PL-MT) e o deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ).

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