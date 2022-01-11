Diretoria do Botafogo prepara nova proposta por Oyama

O Botafogo tentará uma nova cartada para contratar Oyama. De acordo com o "GE", como o Alvinegro não tem preferência de compra, a proposta tem de ser mais atraente do que a feita ao final de 2021. O Mirassol recusou a oferta de R$ 1 milhão parcelado por 28% do jogador. O clube paulista tem 60% dos direitos do atleta. O objetivo é que os botafoguenses entreguem a nova proposta nesta terça-feira (11). Quando o meio-campista foi contratado, Botafogo e Mirassol não estipularam um valor fixo em torno de Oyama. Devido ao bom desempenho na Série B, o jogador ficou valorizado aos olhos do mercado, fato que aumentou os desafios do Alvinegro contratá-lo.
O técnico Enderson Moreira manifestou desejo de contar com Luís Oyama em 2022. O atleta atuou em 23 partidas, marcou um gol contra o Náutico e deu duas assistências.
O Mirassol pede R$ 3,5 milhões pelos 60% dos direitos econômicos que tem do jogador. Contudo, o valor pode ser negociado, uma vez que Oyama tem desejo de seguir no Botafogo.