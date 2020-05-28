Diretor financeiro explica ajustes no Corinthians e diz que não há demissões 'por enquanto'

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Na última quarta-feira, dia em que veio a público a decisão do Corinthians de demitir funcionários e dispensar jogadores para enfrentar a crise provocada pela pandemia de coronavírus, o diretor financeiro do clube, Matias Ávila, concedeu entrevista para o canal "Bandsports" para esclarecer o assunto, algo que foi negado por ele, pelo menos por enquanto. Entre outros detalhes, ele informou que foi prorrogada por 60 dias a redução salarial dos funcionários.

- A primeira providência foi estender a lei (medida provisória editada pelo governo federal), que é possível aplicar a todos os funcionários do clube com o pagamento dos 50% para quem trabalha e 30% para quem não está trabalhando e nós não despedimos ninguém. No futuro nós temos que adequar às nossas receitas. O Corinthians está fazendo um trabalho muito tranquilo e vai entregar o clube no final do ano numa situação boa para o sucessor do Andrés. É claro que não é fácil, a gente sabe como entrou na pandemia, não sabe como vai sair, mas estamos trabalhando para que tudo isso fique de forma tranquila, e a gente consiga fazer um bom Campeonato Brasileiro, disputar as competições de forma sempre forte - comentou.E MAIS:Em nota, Corinthians diz que não dispensará atletas promissores da base, mas confirma 'readequação'Corinthians 'quebra' acordo com o elenco e renegociação pode travarCorinthians se garante e aumenta valor da multa de joia da basePedro Henrique reforça cautela do Corinthians para volta do futebolSP anuncia 'quarentena inteligente' por 15 dias; veja cenário do futebolTimão decide dispensar atletas e demitir funcionários devido à criseEmbora tenha dito que as notícias publicadas pelo LANCE! e por outros veículos na última quarta-feira não eram verdadeiras sobre as demissões, o dirigente não negou que elas possam acontecer no futuro. Segundo ele, a única medida tomada até o momento foi a prorrogação, por 60 dias, da redução salarial baseada em medida provisória editada pelo governo no último mês.

- O Corinthians não mandou ninguém embora e se alguém publicou isso hoje (ontem), não contou a verdade. O Corinthians tem um planejamento para o futuro, a única que foi feita é que nós estendemos o afastamento das pessoas, dos funcionários, e com recebimento de acordo com a legislação, por mais 60 dias, para adequar as nossas receitas e não fizemos nenhuma demissão, por enquanto. Há um planejamento, tem um detalhamento dessa adequação, mas isso não quer dizer que vai haver uma demissão amanhã, ou daqui 60 dias.

Ávila também explicou o que deve ser feito com o departamento de formação de atletas do clube. Como não deve haver competições para todas as categorias de base, a ideia é avaliar a situação de cada uma diante do calendário que será determinado. Dessa forma, ele não descarta a possibilidade de algumas dispensas e demissões acontecerem.

- Nós vamos ter uma visão daquilo que vai continuar, daquilo que não vai continuar, quais são os esportes que vão continuar... Nós ainda não temos da FPF quais são as categorias que vão continuar, mas assim que tivermos, a diretoria competente vai fazer o seu planejamento de adequação. Então isso para nós dá uma folga para ter um tempo adequado para fazer isso. Eu não posso adiantar para vocês "vamos cortar tantas pessoas, tantos funcionários, tantas comissões". Todas as categorias de futebol, cada uma delas, tem uma comissão técnica, se você não tem jogos, você precisa rever, se você tem jogos, não tem motivo para reduzir, então precisamos saber se vai ter jogo, quando vai ter jogo, o que nós vamos poder ocupar ou não.

Todas as medidas, segundo o diretor, acontecem para o enfrentamento da crise da pandemia de coronavírus, que já provocou a diminuição das receitas relacionadas à imagem, ou seja, de verba de patrocinadores, que adiaram os pagamentos ou suspenderam parte deles. Assim foi preciso reajustar as contas para que o clube consiga sair da melhor maneira possível dessa situação.