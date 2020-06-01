Diretor do Flamengo revela possível tempo de contrato com a Amazon

Crédito: Arte/Lance!

Um dos assuntos mais em voga no Flamengo, neste momento, está relacionado ao possível patrocínio master com a Amazon. E Fred Tannure, diretor do projeto de esportes eletrônicos do clube, apontou que o acordo entre a empresa americana e o Rubro-Negro está próximo, em uma "live" transmitida via Twitch. A provável duração de contrato também foi mencionada.

- Hoje a gente tem um rolando com a Amazon. Eu queria muito que a Amazon colocasse a logo deles na nossa camisa. Acho que tem tudo a ver. A Amazon, pelo que parece vai ser um contrato de três anos ou dois anos e meio com o Fla. Para a gente faz um muito sentido, porque temos um contrato vigente com a Twitch. A gente consegue criar documentários sobre e-Sports, esse tipo de conteúdo que faz a diferença - disse Fred, em conversa com Thiago "Djoko" Maia, head coach da equipe do Flamengo de League of Legends.

A "live" tinha como um dos principais escopos abordar os rumos do Fla a partir do segundo split do CBLOL. No entanto, a menção à Amazon chamou a atenção, quando Tannure falou que os jogadores de LoL tendem a utilizar o mesmo uniforme que o time profissional de futebol do Rubro-Negro.

A NEGOCIAÇÃO COM A AMAZON

O recente anúncio do fim da parceria com o Banco BS2 movimentou os rubro-negros, que mostraram-se animados com o possível patrocínio da Amazon. Afinal, a validade do contrato com o BS2 era até dezembro de 2020 e foi antecipado em seis meses, indicando a proximidade do acerto com a gigante do e-commerce.

As negociações entre as partes começaram ainda no segundo semestre de 2019, tendo a participação do presidente Rodolfo Landim além de Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing e nome forte da gestão.

Os valores são mantidos em sigilo, mas, caso o acordo com a Amazon - empresa mais valiosa do mundo - seja concretizada, o salto será substancial em relação aos termos com o Banco BS2, que pagava R$ 15 milhões anuais como patrocinador master do Rubro-Negro, ocupando o espaço nobre da camisa.