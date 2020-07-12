Diretor afirma que pagará parte dos atrasados do Corinthians neste mês

Mais uma vez, o Corinthians completa três meses consecutivos sem pagar salários, o que deixa os jogadores à vontade para buscarem na Justiça uma rescisão. Mas o clube continua contando com a compreensão do elenco e Matias Ávila, diretor financeiro do clube, promete que parte dos atrasados será quitada ainda em julho.
– Vamos pagar uma parte ainda neste mês. Isso está compactuado com os jogadores, eles estão compreensivos sobre o assunto - declarou o dirigente à rádio Bandeirantes, reforçando que a expectativa de respiro financeiro corintiano continua na chegada do dinheiro da negociação do meia Pedrinho para o Benfica, de Portugal.