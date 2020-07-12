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Diretor afirma que pagará parte dos atrasados do Corinthians neste mês

Matias Ávila, responsável pelo departamento financeiro do clube, diz que tudo será quitado com dinheiro da venda de Pedrinho, mas assegura que uma fatia será depositada em breve...

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 22:03

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 22:03
Crédito: Jogadores do Corinthians ouvem promessa de que parte dos atrasados será paga (Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Mais uma vez, o Corinthians completa três meses consecutivos sem pagar salários, o que deixa os jogadores à vontade para buscarem na Justiça uma rescisão. Mas o clube continua contando com a compreensão do elenco e Matias Ávila, diretor financeiro do clube, promete que parte dos atrasados será quitada ainda em julho.
– Vamos pagar uma parte ainda neste mês. Isso está compactuado com os jogadores, eles estão compreensivos sobre o assunto - declarou o dirigente à rádio Bandeirantes, reforçando que a expectativa de respiro financeiro corintiano continua na chegada do dinheiro da negociação do meia Pedrinho para o Benfica, de Portugal.

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