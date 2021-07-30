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futebol

Diniz explica broncas e destaca papel de Marinho no Santos

Técnico cobrou muito o posicionamento do atacante na goleada sobre a Juazeirense e destacou a importância de um bom desempenho dele para a equipe...
LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 09:20

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 09:20

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Durante a vitória do Santos por 4 a 0 sobre a Juazeirense na quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz deu algumas broncas no atacante Marinho.Em coletiva após o jogo, o treinador explicou os motivos dos "puxões de orelha". A principal razão é que o comandante gostaria de ver Marinho jogando mais aberto. Mas ele também fez questão de ressaltar a importância do jogador ao Peixe.
- O jogo estava muito congestionado por dentro. Pedi de fato para ele ficar mais na ponta como o Lucas Braga. Essa insistência era por achar que estava mais fácil para desenvolver o jogo - explicou Diniz.
- Aproveito a pergunta para falar do Marinho. Jogador muito especial que o Santos tem. O Santos tem o privilégio de ter um dos atacantes com maior fator de desequilíbrio no Brasil. Pode decidir em lance individual, como já fez várias vezes. Que o Marinho jogue cada vez mais e melhor para ajudar o Santos nesta temporada - completou.Nesta temporada, Marinho entrou em campo em 26 oportunidades, marcou sete gols e deu três assistências. No geral, com a camisa do Peixe são 97 partidas e 39 gols.
No domingo, contra a Chapecoense, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, Marinho não poderá atuar pois recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

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