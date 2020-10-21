Diniz cobra São Paulo mais regular e descarta priorizar Sul-Americana

Eliminado precocemente da Copa Libertadores, o São Paulo apenas fez seu último jogo na competição nesta terça. A vitória diante os peruanos, no entanto, colocou o Tricolor na segunda fase da Copa Sul-Americana. Simultaneamente, o clube também disputa a Copa do Brasil (atualmente nas oitavas de final) e o Campeonato Brasileiro (quarto colocado, com sete pontos de diferença para os líderes Internacional e Flamengo).Embora haja pressão para que o São Paulo foque nas copas e tente quebrar o incômodo jejum de quase oito anos sem título o mais rápido possível, Diniz rechaçou a ideia de priorizar uma ou outra competição. O treinador foi enfático ao afirmar que o seu elenco trata todas da mesma forma e está disposto a arriscar tudo na temporada.

O próximo compromisso do São Paulo é no domingo, às 20h30, pela Copa do Brasil. Em casa, o Tricolor encara o Fortaleza, pelas oitavas de final, e precisa de uma vitória para se classificar. Como o jogo de ida, no Ceará, acabou em 3 a 3, e não há o critério do gol qualificado fora de casa, qualquer novo empate leva a decisão para as penalidades.Confira outros trechos da entrevista coletiva do treinador do São Paulo:Eliminação passa pela derrota contra o Binacional, no Peru?Passa por essa derrota sim. Tivemos todas as condições de ganhar lá. Só o São Paulo jogou na altitude e não sabemos como a LDU e o River Plate sairiam jogando lá, em uma altitude quase desumana. Mesmo nessas condições, tivemos chances de ganhar o jogo. Não perdemos por conta da altitude, perdemos porque falhamos e nos custou a vaga no mata-mata.Avaliação sobre o jogoMorosidade no primeiro tempo, falta de mais empenho para podermos evitar o gol que levamos. Melhoramos na segunda parte, mas ainda temos coisas a corrigir.O que o São Paulo tira de positivo e de negativo da partida?O segundo tempo foi bastante positivo. Fizemos três gols e poderíamos ter feito muitos outros e não oferecemos chances para o Binacional. No primeiro tempo tivemos falta de concentração. Não aproveitamos a vantagem e acabamos cedendo um gol para eles, o que acabou motivando bastante eles e nos atrapalhou para fazermos o terceiro e o quarto gol.Sobre a qualidade do elencoJá usei todos os jogadores em jogos importantes. Jogamos de maneira equilibrada. Nosso jogo contra o Fortaleza é só no domingo e temos cinco dias até lá. Temos cinco jogadores que não estão à disposição. Precisávamos colocar um time equilibrado em campo, respeitar o Binacional e respeitar o torcedor. Colocamos o melhor time possível para ganharmos e, claro, pensando no fim de semana.Sobre o posicionamento de Daniel Alves O Daniel joga por dentro quase sempre comigo. Ele é um jogador de qualidade e, no nosso modelo de jogo, ele pega o tempo todo na bola. Na lateral, a gente perde mais do que ganha com ele lá. Não usamos a qualidade que ele tem.