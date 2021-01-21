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futebol

Diniz afirma não ter medo de demissão do São Paulo: 'Me sinto apoiado'

Técnico sofre pressão no cargo após três derrotas seguidas, goleada sofrida para o Internacional e a perda da liderança do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 01:13

LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 01:13
Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
O São paulo foi goleado pelo Internacional por 5 a 1 no Morumbi e perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há três partidas, o técnico Fernando Diniz vê seu cargo ameaçado pelos maus resultados.
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Em entrevista coletiva, ele respondeu sobre essa pressão no comando e avaliou o seu trabalho na frente do Tricolor.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Eu sempre me senti apoiado aqui, pela diretoria que saiu e por essa que entrou. Se eu carrego algum tipo de culpa e responsabilidade, a maior responsabilidade é minha. A maior responsabilidade por uma derrota como essa, pela queda, é minha - finalizou Diniz.
Com a derrota, o São Paulo agora é o vice-líder do Brasileirão com 57 pontos, dois a menos que o Internacional, novo líder da competição. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (23), às 19h, contra o Coritiba, novamente no Morumbi, pelo Brasileirão.

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