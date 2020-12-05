Dilema na zaga! Como Mancini pode escalar o Corinthians no Majestoso

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã de sexta-feira (4), o Corinthians retornou ao CT Dr. Joaquim Grava e iniciou a preparação para o duelo contra o São Paulo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das ausências na atividade do dia foi o zagueiro Jemerson, que está em isolamento.

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Contudo, esse foi o último dia da quarentena do defensor, que soube do resultado positivo para Covid-19 no dia 20 de novembro. Dessa forma, a comissão técnica do clube espera que o atleta retorne aos treinamentos na próxima segunda-feira (7), já que o elenco recebeu folga para o final de semana.Dessa forma, o técnico Vagner Mancini terá quatro zagueiros à disposição para o Majestoso: Gil, Jemerson, Marllon e Bruno Mendéz (o uruguaio cumpriu suspensão na partida contra o Fortaleza). A dúvida que resta é: Quem fará a dupla de zaga ao lado de Gil?

Por um lado, há uma grande expectativa para a estreia de Jemerson, contratado por cerca de R$ 4,5 milhões ao Monaco, da França no dia 6 de novembro.

Pela solidez apresentada nos tempos em que defendeu o Atlético-MG e o Mônaco, há uma esperança que ele possa melhorar o sistema defensivo do Timão, ja que o Alvinegro sofreu 29 gols no Brasileirão e possuí a oitava pior defesa do campeonato, ao lado de Botafogo e Galo.No entanto, há uma preocupação: A última partida oficial do atleta foi há mais de nove meses, no dia 28 de janeiro, quando o Mônaco foi derrotado por 1 a 0 para o Saint-Étienne, pela Copa da França.

Apesar de estar parado por um período significativo de tempo, ele terá uma semana completa para treinar com o elenco, pois o Corinthians já jogou a 24ª rodada na última quarta-feira (2) e o compromisso contra o São Paulo é no dia 13/12. Com isso, ele terá tempo para melhorar a condição física e se entrosar com o restante do elenco.

Uma outra opção é manter Marllon para o Majestoso. Nas últimas cinco partidas em que ele jogou ao lado de Gil, o Corinthians sofreu cinco gols. Ainda, o camisa 25 foi expulso no primeiro tempo contra o Grêmio.