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Dier vai ao banheiro no meio do duelo contra o Chelsea, é eleito craque do jogo e brinca: 'Não tinha o que fazer'

Aos 31 da etapa final, zagueiro do Tottenham entrou no vestiário, mas logo foi chamado por Mourinho após Chelsea quase marcar. No fim, ganhou troféu e entrou na zoação...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 19:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 19:09
Crédito: Zagueiro brinca com situação inusitada após a partida (Reprodução/Instagram
O jogo entre Tottenham e Chelsea, pela Copa da Liga Inglesa, teve emoção e só foi decidido nos pênaltis, com vitória por 5x4 dos Spurs. Mas um outro momento certamente ficará marcado no dito 'folclore' do futebol: a escapada do zagueirão Eric Dier para o vestiário, aos 31 do segundo tempo, com um único objetivo: usar o banheiro. Para deixar a cena ainda mais hilária, o Chelsea quase marcou na ausência do zagueiro e o técnico José Mourinho entrou com raiva no vestiário para buscar seu defensor. Menos de um minuto depois, lá estava ele de volta (veja acima). Muitos disseram que Dier havia ido ao banheiro, e o próprio zagueiro não teve vergonha em confirmar a história depois do término da partida:- Eu acho que todo mundo pode imaginar! Eu estou bem, é a primeira vez que isso acontece comigo. Mas não tinha nada que eu pudesse fazer, quando você tem que ir, tem que ir. Eles tiveram uma chance, estou aliviado que não fizeram o gol, isso não seria bom. Mas algumas vezes, não tem como você parar - disse Dier, entre risadas dele e do jornalista.
Apesar do momento grotesco, a atuação de Dier passou longe de ser ruim - muito pelo contrário. O zagueiro levou o prêmio de melhor jogador da partida, e é claro que o Tottenham brincou com a situação. Nas redes sociais, a equipe postou a foto do troféu de melhor do jogo com um rolo de papel higiênico. Tudo isso em cima de um vaso sanitário:
- O verdadeiro homem do jogo - brincou Dier, após o fim da partida.

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