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Diego Tardelli se diz incomodado em atuar como centroavante

O jogador do Atlético-MG tem preferência em jogar mais livre, podendo se movimentar em todas as partes do ataque alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 18:26

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 18:26

Crédito: Diego Tardelli diz que prefere atuar de forma mais solta, se movimentando no ataque do Galo-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG não poderá contar com Diego Tardelli no comando do ataque alvinegro em todos os jogos. Não é por uma lesão, ou má vontade do jogador. É apenas uma predileção dele em ser mais móvel no ataque do Galo, evitando ficar mais fixo dentro da área. Tardelli se diz um pouco incomodado quando tem de atuar mais preso dentro a área adversária, daí a preferência de ser mais flexível. Inclusive o atacante sempre teve mais mobilidade na frente nas outras passagens pelo Galo. -A princípio, eu estou nessa posição (de centroavante), que me incomoda um pouquinho. Todo mundo sabe que sou um jogador que não gosta de ficar parado, gosto de me movimentar bastante. Nesses três meses estou sendo essa referência, teve a chegada do Marrony agora, vamos ver. Estou me adaptando, vou fazer o máximo possível para fazer o que ele pede. Vai depender muito do diálogo entre mim e ele no dia a dia- disse. Além de se posicionar sobre onde pode render mais, Diego Tardelli disse estar ansioso com a volta do futebol, já que jogou apenas alguns minutos este ano no clássico contra o Cruzeiro e Villa Nova, em março.

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