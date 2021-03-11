Diego Souza se torna um dos 20 maiores artilheiros brasileiros da história da Libertadores; veja a lista

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Maior artilheiro da elite do futebol brasileiro em 2020, com 28 gols marcados, Diego Souza iniciou a temporada 21 no mesmo ritmo. Na estreia do Grêmio na Libertadores, o atacante marcou três dos seis tentos na goleada por 6 a 1 do Tricolor sobre o Ayacucho, do Peru. Foi o primeiro hat-trick do camisa 29 atuando pela equipe gaúcha.

Com a grande atuação, Diego passou a ser um dos 20 maiores goleadores brasileiros da história da competição continental. São 14 bolas na rede em 47 atuações defendendo as cores de Grêmio (2007, 2020 e 2021), Palmeiras (2009), Vasco (2012) e São Paulo (2019).

MAIORES GOLEADORES BRASILEIROS NA LIBERTADORES

1º - Luizão - 29 gols em 42 jogos2º - Palhinha* - 25 gols em 30 jogos3º - Célio Taveira - 22 gols em 43 jogos4º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogos5º - Guilherme - 19 gols em 27 jogosRicardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos7º - Sérgio João** - 18 gols em 22 jogos Fred - 18 gols em 33 jogosTita - 18 gols em 43 jogosMarcelinho Carioca - 18 gols em 49 jogos11º - Robinho - 17 gols em 45 jogos Pelé - 17 gols em 15 jogos13º - Zico - 16 gols em 20 jogosJardel - 16 gols em 21 jogosJulinho*** - 16 gols em 60 jogos16º - Leandro Damião - 15 gols em 30 jogosAlex - 15 gols em 46 jogosRafael Sóbis - 15 gols em 57 jogos19º - Diego Souza - 14 gols em 47 jogosLuís Fabiano - 14 gols em 24 jogosWashington - 14 gols em 28 jogosThiago Ribeiro - 14 gols em 43 jogosRogério Ceni - 14 gols em 90 jogosNeymar - 14 gols em 25 jogos

* Palhinha, ídolo do Cruzeiro, que atuou pelo clube na década de 70, não o seu homônimo que também atuou na equipe mineira nos anos 90.

** Sérgio João é brasileiro naturalizado boliviano. No Brasil, jogou por Madureira, América, Americano e Tupi. Na Bolívia, se destacou no Bolívar.