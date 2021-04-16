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Diego lamenta ausência de Arrascaeta, mas vê derrota para o Vasco por 'noite ruim' do Flamengo

Camisa 10 analisou o revés no Maracanã para o rival, em jogo válido pela Taça Guanabara...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 21:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 21:28
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O desfalque de última hora de Arrascaeta teve seu impacto no desempenho do Flamengo no clássico desta quinta-feira, vencido pelo Vasco por 3 a 1. Afinal, as opções feitas por Rogério Ceni não renderam o esperado, em especial na etapa inicial. Apesar de reconhecer a importância do uruguaio, o camisa 10 e capitão Diego analisou a derrota como resultado de uma noite coletiva ruim da equipe.
- Todo jogador de qualidade nós queremos em campo, mas quem entrou deu o máximo. Não foi uma boa noite coletiva. Temos que ter consciência disso e melhorar - avaliou Diego, na saída de campo do Maracanã, à "Cariocão TV".> Confira a tabela e a classificação completa do Campeonato Carioca!Apesar da derrota, o Flamengo segue na segunda posição do Estadual e está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. No sábado, o Rubro-Negro enfrenta a Porgueusa pela 10ª rodada da Taça Guanabara e atuará com uma equipe alternativa. Na terça, o time de Rogério Ceni estreia no Grupo G da Copa Libertadores, contra o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, na Argentina.

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