futebol

Diante do Vasco da Gama, Coritiba quebra seca de vitórias no Brasileirão

Coxa não venceu os últimos dez jogos e se afundou na zona de rebaixamento do torneio nacional...
LanceNet

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 16:54

Crédito: (Foto; Divulgação/Twitter Coritiba
O último sábado ficou marcado para o torcedor do Coritiba. Em São Januário, o Coxa mostrou a sua força de reação e derrotou o Vasco, adversário direto na briga contra o rebaixamento.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Além do bom resultado, a equipe do Couto Pereira também deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro e deu uma pequena esperança ao torcedor que é possível deixar as últimas colocações.
Fim do jejum
Outro ponto a comemorar é o fim da série de insucessos. A última vitória do Coritiba havia acontecido no dia 31 de outubro de 2020, quando a equipe venceu o Atlético-GO por 1 a 0.
+ Atlético-MG é o novo líder e Botafogo assume a lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Nos últimos dez jogos a campanha foi abaixo do esperado com apenas três empates e sete derrotas. O ataque marcou 6 gols e a defesa levou 15 tentos.
Calendário
O Coritiba volta a campo pela 31ª rodada do Brasileirão na próxima quarta-feira, quando encara o Fluminense, no Couto Pereira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marido mata mulher a facadas e fere filho adolescente em SP, diz polícia
Imagem de destaque
Suposta “revelação” leva família a mandar matar entregador de Cariacica
Imagem de destaque
Os argumentos do relator da CPI para pedir indiciamento de 3 ministros do STF e do PGR

