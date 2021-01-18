Diante do Vasco da Gama, Coritiba quebra seca de vitórias no Brasileirão

O último sábado ficou marcado para o torcedor do Coritiba. Em São Januário, o Coxa mostrou a sua força de reação e derrotou o Vasco, adversário direto na briga contra o rebaixamento.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Além do bom resultado, a equipe do Couto Pereira também deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro e deu uma pequena esperança ao torcedor que é possível deixar as últimas colocações.
Fim do jejum
Outro ponto a comemorar é o fim da série de insucessos. A última vitória do Coritiba havia acontecido no dia 31 de outubro de 2020, quando a equipe venceu o Atlético-GO por 1 a 0.
Nos últimos dez jogos a campanha foi abaixo do esperado com apenas três empates e sete derrotas. O ataque marcou 6 gols e a defesa levou 15 tentos.
Calendário
O Coritiba volta a campo pela 31ª rodada do Brasileirão na próxima quarta-feira, quando encara o Fluminense, no Couto Pereira.