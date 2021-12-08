Diante do Fluminense, Chapecoense precisa evitar um vexame

Nesta quinta-feira, a Chapecoense encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro e o adversário é o Fluminense, no Maracanã.
Rebaixada para a Série B, a Chape ainda tem um objetivo no Maraca e espera surpreender o Tricolor, que briga pela Libertadores.
Caso deixe o campo sem vitórias, a Chapecoense vai ultrapassar o América-RN e encerrar como a pior campanha da história dos pontos corridos.
O Mecão, que foi rebaixado na temporada 2007, acabou o torneio com 17 pontos. A Chape aparece com 15.