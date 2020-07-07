Diante de insistência do Benfica, diretoria mantém confiança em sequência de Mister no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo anunciou a renovação de Jorge Jesus há pouco mais de um mês, no dia 5 de junho, mas o nome do treinador voltou a ser fortemente ligado ao Benfica nos últimos dias. A imprensa local noticia que o Mister é o "plano A" do presidente Luís Filipe Vieira. Enquanto isso, a cúpula de futebol da Gávea segue confiante de que o treinador honrará o compromisso assumido e comandará o time, pelo menos, até o final da temporada - que deve ser esticada até janeiro.

A direção do Fla - até por meio do Marcos Braz, VP e nome forte do futebol - já deu vários sinais da confiança na permanência do Mister no comando do time. O técnico é uma unanimidade entre Ninho do Urubu e Gávea. Além disso, nada oficial chegou à mesa do presidente Rodolfo Landim envolvendo o treinador.