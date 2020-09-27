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Diante de algoz dos cariocas, Botafogo busca reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão

Alvinegro não vence desde a 4º rodada e tem apenas uma vitória na Brasileiro...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 06:00
Crédito: Botafogo vem de classificação na Copa do Brasil diante do Vasco - Vítor Silva/Botafogo
Neste domingo, o Botafogo visita o Atlético-GO , às 18h15, no estádio Olímpico, em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer desde a quarta rodada da competição, a equipe de Paulo Autuori luta também contra o bom retrospecto do adversário diante de times cariocas neste ano.
O Atlético-GO já enfrentou os outros três times cariocas no Brasileiro, com duas vitórias e um empate. Na estreia, fez 3 a 0 sobre o Flamengo. Na sequência do campeonato, arrancou empate por 1 a 1 com o Fluminense no Maracanã e bateu o Vasco por 2 a 1, de virada, em São Januário.
Além disso, o Dragão eliminou o Fluminense na Copa do Brasil na última vez que entrou em campo. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, venceu por 3 a 1 em casa e avançou às oitavas de final. A equipe de Vagner Mancini busca manter o embalo da classificação diante de outro time carioca.
Apesar do adversário difícil, o Botafogo precisa voltar a triunfar no Brasileirão. Sem vencer desde o dia 19 de agosto, diante do Atlético-MG de Jorge Sampaoli na 4º rodada, o Alvinegro tem apenas uma vitória no Brasileiro, ficando com o posto de equipe com menos vitórias na tabela.
Diante deste cenário, a equipe de Paulo Autuori necessita reencontrar o caminho das vitórias para sair da zona de rebaixamento. O Glorioso atualmente é o 18º colocado na tabela, com apenas 10 pontos.

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