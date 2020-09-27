Diante de algoz dos cariocas, Botafogo busca reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão

Crédito: Botafogo vem de classificação na Copa do Brasil diante do Vasco - Vítor Silva/Botafogo

Neste domingo, o Botafogo visita o Atlético-GO , às 18h15, no estádio Olímpico, em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer desde a quarta rodada da competição, a equipe de Paulo Autuori luta também contra o bom retrospecto do adversário diante de times cariocas neste ano.

O Atlético-GO já enfrentou os outros três times cariocas no Brasileiro, com duas vitórias e um empate. Na estreia, fez 3 a 0 sobre o Flamengo. Na sequência do campeonato, arrancou empate por 1 a 1 com o Fluminense no Maracanã e bateu o Vasco por 2 a 1, de virada, em São Januário.

Além disso, o Dragão eliminou o Fluminense na Copa do Brasil na última vez que entrou em campo. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, venceu por 3 a 1 em casa e avançou às oitavas de final. A equipe de Vagner Mancini busca manter o embalo da classificação diante de outro time carioca.

Apesar do adversário difícil, o Botafogo precisa voltar a triunfar no Brasileirão. Sem vencer desde o dia 19 de agosto, diante do Atlético-MG de Jorge Sampaoli na 4º rodada, o Alvinegro tem apenas uma vitória no Brasileiro, ficando com o posto de equipe com menos vitórias na tabela.