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Série D

Diante da URT, Gian Rodrigues deve fazer duas alterações no Serra

Em busca da primeira vitória na Série D, o treinador pode promover as entradas de Yuri Ferraz e Mauri no meio

Publicado em 

17 mai 2019 às 20:20

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 20:20

Visando valorizar o grupo de jogadores, o técnico Gian Rodrigues deve promover algumas alterações no time titular do Serra para o confronto diante da URT, pela 3ª rodada do Grupo A13 da Série D. O jogo acontece na próxima segunda-feira, às 19 horas, no estádio Zamal Maciel, em Patos de Minas (MG).
O técnico Gian Rodrigues conversa com o elenco do Serra Crédito: Ricardo Medeiros
No treino desta sexta-feira, o treinador optou pelo volante Yuri Ferraz no lugar de Guilherme Pitty. E a outra mudança na equipe em relação ao time que iniciou a partida contra o Ituano é o meia-atacante Mauri na vaga de Rodrigo Pardal no ataque.
- Na verdade é valorizar o grupo, né. A gente treina até domingo ainda, a gente já tem uma equipe que já fez dois jogos e você tem que ter outros atletas acostumados a desempenhar o modelo de jogo.
A provável escalação do Serra é: Walter, Paulinho, Rodrigo Lacraia, Aislan e Peu; Yuri Ferraz, Caetano e Alemão; Mauri, Lessinho e Tony. De acordo com o técnico, a ideia é dar rodagem para mais atletas do elenco, que precisam jogar para assimilar o sistema de jogo.
> Mais ofensivo, Vitória deve contar com Vitinho Costa diante da Caldense
- São experiências pra momentos de jogo, onde você precisa de um pouco mais de contenção e em outros momentos não precisa. O Mauri é um jogador que atua bastante por dentro também, então é a gente experimentá-lo. Ele não estava com a gente há muito tempo, então a gente tem que experimentar para conhecer melhor os atletas.
A provável escalação é: Walter; Paulinho, Rodrigo Lacraia, Aislan e Peu; Yuri Ferraz, Caetano e Alemão; Mauri, Lessinho e Tony.

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