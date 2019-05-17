Diante da URT, Gian Rodrigues deve fazer duas alterações no Serra

Visando valorizar o grupo de jogadores, o técnico Gian Rodrigues deve promover algumas alterações no time titular do Serra para o confronto diante da URT, pela 3ª rodada do Grupo A13 da Série D. O jogo acontece na próxima segunda-feira, às 19 horas, no estádio Zamal Maciel, em Patos de Minas (MG).

O técnico Gian Rodrigues conversa com o elenco do Serra Crédito: Ricardo Medeiros

No treino desta sexta-feira, o treinador optou pelo volante Yuri Ferraz no lugar de Guilherme Pitty. E a outra mudança na equipe em relação ao time que iniciou a partida contra o Ituano é o meia-atacante Mauri na vaga de Rodrigo Pardal no ataque.

- Na verdade é valorizar o grupo, né. A gente treina até domingo ainda, a gente já tem uma equipe que já fez dois jogos e você tem que ter outros atletas acostumados a desempenhar o modelo de jogo.

A provável escalação do Serra é: Walter, Paulinho, Rodrigo Lacraia, Aislan e Peu; Yuri Ferraz, Caetano e Alemão; Mauri, Lessinho e Tony. De acordo com o técnico, a ideia é dar rodagem para mais atletas do elenco, que precisam jogar para assimilar o sistema de jogo.

- São experiências pra momentos de jogo, onde você precisa de um pouco mais de contenção e em outros momentos não precisa. O Mauri é um jogador que atua bastante por dentro também, então é a gente experimentá-lo. Ele não estava com a gente há muito tempo, então a gente tem que experimentar para conhecer melhor os atletas.