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Destaque no Dérbi, Weverton é o segundo goleiro com mais defesas no Paulistão 2020

Camisa 1 foi um dos principais nomes no primeiro jogo da decisão...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 07:05

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 07:05

Crédito: Weverton brilhou no 1º tempo (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Corinthians e Palmeiras estiveram longe de fazer uma grande decisão. No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2020, nessa quarta-feira, as duas equipes não saíram do zero, num jogo de poucas oportunidades.
Algumas das chances mais claras foram criadas pelo Alvinegro. ainda no 1º tempo, mas pararam em Weverton. O goleiro palmeirense fez duas grandes defesas em conclusões de Ramiro e de Mateus Vital, impedindo que o placar fosse alterado. Essa foi a 10º vez neste Paulistão que o camisa 1 deixou o gramado sem ser vazado - em 15 jogos. Essa é a melhor marca da competição. E não é por falta de trabalho. Com as quatro defesas realizadas no clássico, Weverton se tornou o segundo goleiro com mais intervenções realizadas em todo o campeonato, ficando atrás apenas de Saulo, da Ferroviária, segundo dados do Soafascore. Confira o ranking:
GOLEIROS COM MAIS DEFESAS NO PAULISTÃO- Dados do Sofascore
1º - Saulo - Ferroviária - 48 defesas2º -Weverton - Palmeiras - 43 defesas3º - Júlio César - Red Bull Bragantino - 41 defesas4º - Jeferson Paulino - Guarani - 39 defesas5º - Éverson - Santos - 37 defesas
GOLEIROS COM MAIS JOGOS SEM SOFRER GOLS
1º - Weverton - Palmeiras - 10 jogos2º - Cássio - Corinthians - 7 jogos3º - Oliveira - Novorizontino - 6 jogos4º - Saulo - Ferroviária - 5 jogosJúlio César - Red Bull Bragantino - 5 jogosKewin - Mirassol - 5 jogos

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