Destaque no Dérbi, Weverton é o segundo goleiro com mais defesas no Paulistão 2020

Corinthians e Palmeiras estiveram longe de fazer uma grande decisão. No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2020, nessa quarta-feira, as duas equipes não saíram do zero, num jogo de poucas oportunidades.

Algumas das chances mais claras foram criadas pelo Alvinegro. ainda no 1º tempo, mas pararam em Weverton. O goleiro palmeirense fez duas grandes defesas em conclusões de Ramiro e de Mateus Vital, impedindo que o placar fosse alterado. Essa foi a 10º vez neste Paulistão que o camisa 1 deixou o gramado sem ser vazado - em 15 jogos. Essa é a melhor marca da competição. E não é por falta de trabalho. Com as quatro defesas realizadas no clássico, Weverton se tornou o segundo goleiro com mais intervenções realizadas em todo o campeonato, ficando atrás apenas de Saulo, da Ferroviária, segundo dados do Soafascore. Confira o ranking: