Destaque do Bangkok United, Vander quer boa sequência da equipe no ano

Crédito: Divulgação / Bangkok United

Um dos principais nomes do Bangkok United, da Tailândia, desde a última temporada, o meia-atacante Vander, pediu intensidade da equipe nas próximas partidas de 2020. Segundo o jogador, que já havia atuado no Chiangrai United, a meta de todos é evoluir na sequência deste ano.

- Vamos procurar manter um ritmo forte para evoluirmos nas próximas semanas. O grupo vem trabalhando muito para melhorar ainda mais seu desempenho em campo na sequência da temporada. Vamos continuar com essa intensidade agora para conquistarmos nossos objetivos neste ano - disse.

Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens por Vitória, Portuguesa, Bahia e Flamengo, a meta do clube é brigar pelo título tailandês.