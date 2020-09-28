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futebol

Destaque do Bangkok United, Vander quer boa sequência da equipe no ano

Meia-atacante vive bom momento com a camisa do clube tailandês...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 16:53
Crédito: Divulgação / Bangkok United
Um dos principais nomes do Bangkok United, da Tailândia, desde a última temporada, o meia-atacante Vander, pediu intensidade da equipe nas próximas partidas de 2020. Segundo o jogador, que já havia atuado no Chiangrai United, a meta de todos é evoluir na sequência deste ano.
- Vamos procurar manter um ritmo forte para evoluirmos nas próximas semanas. O grupo vem trabalhando muito para melhorar ainda mais seu desempenho em campo na sequência da temporada. Vamos continuar com essa intensidade agora para conquistarmos nossos objetivos neste ano - disse.
Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens por Vitória, Portuguesa, Bahia e Flamengo, a meta do clube é brigar pelo título tailandês.
- Vamos trabalhar focando na conquista do título da liga nesta temporada. O grupo sabe que pode alcançar este objetivo e vai lutar muito para que isso seja possível.

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