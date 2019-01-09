Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inédito

Desportiva vence o Novorizontino e faz história na Copa São Paulo

Equipe capixaba avançou à segunda fase vencendo os três jogos da fase de grupos da Copinha
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

09 jan 2019 às 18:14

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 18:14

A Desportiva avançou invicta e com 100% de aproveitamento na Copinha Crédito: Reprodução/internet
Fazer história. Essa parece ser a vocação da garotada da Desportiva na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira (09), a Locomotiva superou o Novorizontino pelo placar de 2 a 1, em Santa Bárbara d'Oeste, avançou à segunda fase da Copinha e agora aguarda pelo adversário, que sairá do confronto entre Galvez e XV de Piracicaba.
Os gols grenás foram marcados pelo meias Buá e Hugo. A equipe paulista descontou já nos acréscimos da partida com um gol contra do zagueiro José.
A vitória representa muito para o time de Jardim América, pois foi a primeira vez que um representante do Espírito Santo passa de fase com 100% de aproveitamento - na estreia, triunfo sobe o Vitória-BA por 2 a 1, e na segunda rodada, novo resultado positivo, desta vez um 2 a 0 sobre União Barbarense.
A melhor campanha de um time capixaba segue sendo da própria Desportiva, em 1998, quando chegou às quartas de final e acabou eliminada pelo Internacional.
O JOGO  
Precisando apenas de um empate para garantir a primeira colocação do Grupo 14, a Desportiva entrou em campo à espera dos espaços. Sem pressa, eles logo apareceram e em uma boa trama ofensiva, Buá, destaque grená na competição, tocou de primeira e abriu o placar aos 22 minutos, marcando o segundo gol dele no torneio. 
O cabeludo Buá abriu o placar contra o Novorizontino Crédito: Reprodução/internet
A vantagem no placar deu ainda mais tranquilidade à Desportiva. Quando em perigo, o goleiro Augusto aparecia para evitar o empate. Foi dele, aliás, o chutão que originou o gol de Hugo, aos 14 minutos. Após o tiro de meta, a bola  sobrou a feição do meia, que um toquinho de categoria encobriu o goleiro adversário.
Quando o jogo parecia já resolvido, o Novorizontino descontou. Aos 50, após a bola sobrar na área grená, o zagueiro José acabou marcando contra. Mas nada que preocupasse, pois a partida foi encerrada na sequência. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados