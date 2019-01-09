Desportiva vence o Novorizontino e faz história na Copa São Paulo

A Desportiva avançou invicta e com 100% de aproveitamento na Copinha Crédito: Reprodução/internet

Fazer história. Essa parece ser a vocação da garotada da Desportiva na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira (09), a Locomotiva superou o Novorizontino pelo placar de 2 a 1, em Santa Bárbara d'Oeste, avançou à segunda fase da Copinha e agora aguarda pelo adversário, que sairá do confronto entre Galvez e XV de Piracicaba.

Os gols grenás foram marcados pelo meias Buá e Hugo. A equipe paulista descontou já nos acréscimos da partida com um gol contra do zagueiro José.

A vitória representa muito para o time de Jardim América, pois foi a primeira vez que um representante do Espírito Santo passa de fase com 100% de aproveitamento - na estreia, triunfo sobe o Vitória-BA por 2 a 1, e na segunda rodada, novo resultado positivo, desta vez um 2 a 0 sobre União Barbarense.

A melhor campanha de um time capixaba segue sendo da própria Desportiva, em 1998, quando chegou às quartas de final e acabou eliminada pelo Internacional.

O JOGO

Precisando apenas de um empate para garantir a primeira colocação do Grupo 14, a Desportiva entrou em campo à espera dos espaços. Sem pressa, eles logo apareceram e em uma boa trama ofensiva, Buá, destaque grená na competição, tocou de primeira e abriu o placar aos 22 minutos, marcando o segundo gol dele no torneio.

O cabeludo Buá abriu o placar contra o Novorizontino Crédito: Reprodução/internet

A vantagem no placar deu ainda mais tranquilidade à Desportiva. Quando em perigo, o goleiro Augusto aparecia para evitar o empate. Foi dele, aliás, o chutão que originou o gol de Hugo, aos 14 minutos. Após o tiro de meta, a bola sobrou a feição do meia, que um toquinho de categoria encobriu o goleiro adversário.