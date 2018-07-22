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Copa ES

Desportiva sofre, mas vence o Tupy na estreia da Copa Espírito Santo

Edinho e Rafael Olioza marcaram para os grenás. Diego Neves descontou para o Tupy
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 21:31

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 21:31

Não foi fácil, mas a Desportiva conseguiu estrear com o pé direito na Copa Espírito Santo. Jogando em casa, no estádio Engenheiro Araripe, a Locomotiva Grená bateu de frente com um Tupy jogando para cima, mas no fim das contas prevaleceu o ímpeto dos donos da casa, que triunfaram pelo placar de 2 a 1.
Edinho marcou o primeiro gol grená na partida e comemorou com a torcida Crédito: Thalisson Bandeira/Desportiva
O primeiro tempo era morno, com poucas chances para ambos os times. A melhor chance até então havia acontecido com Edinho, que chapou de primeira, no alto, após belo cruzamento de Weltinho. Diogo, bem colocado, fez a defesa aos 33 minutos.
Aos 47, porém, não teve jeito. Novamente com a Edinho a Desportiva pressionou e desta vez marcou. Em jogada confusa na área, a bola sobrou no pé do camisa 10. Sem dó, ele encheu o pé e abriu o placar.
SEGUNDO TEMPO
Na volta do intervalo o Tupy se lançou a frente e empatou logo aos três minutos. Em bela trama ofensiva, Diego Neves, de sem pulo, fez um golaço aproveitando belo cruzamento de Canário. Pouco depois, aos 12, o atacante por pouco não virou, mas a cabeçada de Diego Neves explodiu no travessão.
O Tupy pressionou, mas quem foi às redes foi a Desportiva, aos 15. Sorriso cobrou escanteio pela direita e o zagueiro Rafael Olioza subiu no terceiro andar para decretar a vitória grená.
Na próxima rodada, a Desportiva faz o clássico com o Vitória, no Araripe, sábado (28), às 15 horas. Já o Tupy encara o atual campeão, o Atlético Itapemirim, no mesmo dia, no Gil Bernardes, em Vila velha, às 15 horas.  

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