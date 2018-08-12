Desportiva se recupera de revés e vence o Castelo no Araripe

A chuva fina e o friozinho impediram que Desportiva e Castelo fizessem um grande jogo na tarde deste sábado (11), no Engenheiro Araripe. Pelo menos foi essa a impressão no duelo válido pela quarta rodada da Copa Espírito Santo.

David Dener passou em branco contra o castelo, mas a Desportiva conseguiu a vitória nesse sábado (11) Crédito: Thalisson Bandeira/Desportiva

Ainda assim, os grenás, nos poucos lances ofensivos ao longo dos 90 minutos, conseguiram sair de campo com a vitória por 1 x 0, gol marcado pelo meia Dinda, aos 13 minutos do primeiro tempo.

O gol saiu de uma bela jogada do lateral Ratinho, que em velocidade chegou a linha de fundo e cruzou forte para a área. David Dener não conseguiu escorar, mas Dinda apareceu bem na segunda trave e testou firme para o gol castelense. O time do Sul Estado só ameaçou aos 20 minutos com uma bola na trave em cabeçada de Belchior.

Na segunda etapa, o ritmo da partida caiu ainda mais. O lance de maior perigo veio com Edinho, aos 28 minutos. O camisa 10 grená recebeu dentro da área e chutou forte, porém a bola explodiu no travessão. No último lance da partida, Felipe, da Desportiva, evitou que o Castelo empatasse.

CLASSIFICAÇÃO

A vitória magra foi suficiente para que a Locomotiva subisse para o segundo lugar da Chave B da competição. Agora a Desportiva soma 7 pontos, dois atrás do Atlético Itapemirim, que também neste sábado superou o Vitória no José Olívio Soares, por 2 a 1.

Na próxima rodada a Desportiva folgará, enquanto o Castelo tentará a primeira vitória no torneio diante do Tupy, que folgou nesta rodada.

Nos outros jogos do dia, São mateus e Linhares, e Real Noroeste e Serra, ambos pela Chave A, não saíram do 0 a 0.

DESPORTIVA 1 X 0 CASTELO

Desportiva: Felipe; Sorriso, David, Marco Antônio e Ratinho (Dodô); Gean Miller, Dinda e Mádisson, Edinho, Weltinho (João Vitor) e David Dener (Marcos Vinícius). Técnico: Vevé

Castelo: Breno Gobbi; Luan Alves (Yan), Igor Caldeira, Lucas Ramalho e Genilson; Paulo Henrique, Belchior, Marcos Vinícius e Jonathas (Rodrigo); Iago (George Lucas) e Jonathan. Técnico: Rivaldo Rogério

ESTÁDIO: Engenheiro Araripe (Cariacica)

GOL: Dinda, aos 13 minutos do 1º tempo.