Desportiva perde para o Galvez e dá adeus à Copa São paulo de Futebol

Acabou o sonho grená na Copa São Paulo. Após encantar e avançar na fase de grupos com 100% de aproveitamento, na melhor campanha até então de um clube capixaba nesta fase da competição, a Desportiva foi eliminada na tarde desta sexta-feira (11) ao perder por 1 a 0 para o Galvez-AC, em Santa Bárbara d'Oeste, no interior paulista.
Embalada pelas três vitórias anteriores, a equipe capixaba teve de se superar para entrar em campo. Isso porque o elenco sofreu com uma virose, que ocasionou problemas estomacais em oito jogadores, além do técnico Marcelo Aguiar, que precisou receber medicação intravenosa.
Ainda assim a Locomotiva não foi apática em campo. Em partida equilibrada, a equipe do Espírito Santo criou boas oportunidades, mas diferentemente dos jogos anteriores, não conseguiu ser efetiva na hora de concluir ao gol. E como diz o ditado futebolístico, quem não faz, leva.
Já na etapa complementar, aos 35 minutos, o meia Mamude, do Galvez, avançou em velocidade e cara a cara com o goleiro Augusto, rolou para Erik tocar para o gol vazio. Precisando do empate para levar o jogo aos pênaltis, a Desportiva se lançou ao ataque, porém não conseguiu marcar.
Com a eliminação, o time grená não conseguiu igualar o feito do próprio time, que em 1998 chegou às quartas de final da Copinha.