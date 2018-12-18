Desportiva Ferroviária está a todo o vapor para a Copa São Paulo

A equipe sub-20 da Desportiva Ferroviária se prepara em ritmo intenso para a Copa SP de Futebol Júnior de 2019. Os treinos, que acontecem na parte da tarde no estádio Engenheiro Araripe, são focados em atividades técnicas e táticas, visando o que a comissão já conseguiu receber de informação sobre os adversários na competição nacional. O técnico Marcelo Aguiar, o auxiliar Rodrigo, o preparador físico Helder Souza, o fisiologista Cássio Braz e o preparador de goleiros Edgar coordenam os trabalhos da equipe.

Marcelinho comanda a equipe da Desportiva que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Jr Crédito: João Brito/Desportiva

No Grupo 14, a Tiva enfrenta a equipe da casa, o União Barbarense, mas também jogará contra o Grêmio Novorizontino e o Vitória-BA. A estreia da Locomotiva Grená acontece no dia 03 de janeiro, contra o time baiano. De surpresa a equipe de Jardim América não será pega, pois o treinador Marcelo Aguiar garante que já conseguiu captar algumas informações importantes sobre seus rivais, o que, segundo o próprio, será de grande auxílio para o de seus atletas na competição.

"Fizemos alguns levantamentos com vídeos de jogos do time do Vitória-BA, que é o nosso primeiro adversário, vi que é uma equipe muito aguerrida, aplicada, não atoa é o atual vice-campeão brasileiro da categoria, perdendo apenas para o Palmeiras, que é uma equipe que está realmente acima. Assisti todas as competições, todos os jogos das competições da categoria, é importante demais, para nos prepararmos tão bem quanto eles. Acredito que encontraremos, logo na estreia, uma equipe bem organizada, e é por isso que nossa organização está sendo 100%, para que possamos ao máximo impor nosso ritmo e buscar as vitórias que precisamos", afirmou o treinador, que em novembro fez o curso de Licença C para treinadores de futebol.

Marcelinho também fez questão de destacar a qualidade de preparação que pode dar aos seus comandados durante o período de treinos, que ainda acontecem no Araripe. Os garotos viajam no dia 30/12, rumo à Santa Barbara D'Oeste, sede do Grupo 14.