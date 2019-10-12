Placar inalterado

Desportiva e Rio Branco só empatam no duelo de ida pelas quartas de final da Copa ES

Capa-Preta até acertou uma bola no travessão, mas a rede não balançou na tarde deste sábado (12), no Araripe

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 18:01 - Atualizado há 6 anos

Desportiva e Rio Branco não conseguiram tirar o zero do placar no Araripe Crédito: João Brito/Divulgação

Nada de gols no primeiro jogo entre Desportiva e Rio Branco válido pelas quartas de final da Copa Espírito Santo. Em partida disputada no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, na tarde deste sábado (12), os arquirrivais até criaram boas chances, mas os goleiros e a trave impediram que o zero saísse do placar.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (19), às 10h30, no Salvador Costa, em Vitória, para decidir quem avança à semifinal. O jogo será no estádio do Vitória, já que o Kleber Andrade, onde o Capa-Preta costuma mandar as partidas está cedido à Fifa para a realização do Mundial Sub-17.

O JOGO

O mando era da Desportiva, mas quem começou melhor foi o Rio Branco apesar da qualidade ruim do gramado do Araripe. Tanto que a primeira grande chance só surgiu em lance de bola parada. Aos 14 minutos o lateral Iury cobrou falta e a bola explodiu no travessão grená.

A resposta do time da casa veio aos 27 minutos: Matheus Bidick cruzou rasteiro da direta, Eraldo se antecipou e desviou, porém a bola saiu à esquerda de Diogo. Três minutos depois quase o gol da Desportiva. Novamente Bidick desceu pela direita e centrou, mas Eraldo e Marcinho não alcançaram. A tônica do primeiro tempo foi o Rio Branco melhor nos minutos iniciais com a Desportiva equilibrando da metade da etapa em diante.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa complementar, a Desportiva iniciou com uma alteração e mais incisiva. Faltava, porém, objetividade no ataque. Aos 13 minutos, polêmica no Araripe: Bidick cruzou e a bola explodiu em Rhamon Mexicano. A torcida grená pediu pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. No minuto seguinte, o jogador capa-preta evitou que bola de Matheus Bidick entrasse em cobrança de escanteio.

A resposta do Brancão veio em grande estilo, mas Robert parou no Giovani Perim. Cara a cara com o camisa 1, o artilheiro não conseguiu superar o arqueiro grená após belo passe de Jonata Pé de Pato.

No último lance do jogo, Edu Capetinha teve a chance derradeira, mas isolou or cima da meta da Desportiva.

OUTROS JOGO

Dono da melhor campanha, o Real Noroeste visitou o Vilavelhense no estádio Gil Bernardes e voltará para Águia Branca com boa vantagem. Patrick fez o gol merengue da vitória pelo placar mínimo. A partida de volta será no próximo sábado, no José Olímpo Soares, às 15 horas.

Na outra partida do dia, o Serra ficou no empate em 1 a 1 com o Pinheiros jogando no Robertão. O time do Norte capixaba abriu o placar no primeiro tempo com William Pontes. O time da casa só conseguiu empatar na etapa complementar com um gol do atacante Diego Alves, aos 32. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 15 horas, no estádio João Soares Filho, em Pinheiros.

O Serra teve de correr atrás do prejuízo ao sair em desvantagem contra o Pinheiros Crédito: Rafael Chaves/Serra FC

Tupy e Vitória fecham os jogos de ida das quartas de final no confronto deste domingo (13), às 10h30, em partida no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta