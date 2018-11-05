Desportiva e Rio Branco se enfrentam em jogo master no Araripe

Um duelo para matar a saudade. É dessa forma que está sendo organizada a partida de futebol master entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco, que acontece neste domingo (11), às 10 horas, no Engenheiro Araripe, em Cariacica. A entrada é franca.

Rio Branco e Desportiva se enfrentam em jogo master Crédito: Reprodução

Do lado grená, nomes que fizeram parte dos mais de 50 anos de história do time de Jardim América, como: Luiz Carlos, Dirley, Raul, Alcir, Barto, Naldo, Morelato, Agnaldo, Ricardo, Rossato, Klifton, Marcelo Zebrinha, Tizil, Geovani Silva, Alex Bermudes, Deinha, Welder, Mário Matador, Mauro Soares, Léo Oliveira, Cosme Eduardo, Pedro Soares, Gersinho e Aldeir.

Já pelo lado capa-preta, ex-atletas de importância histórica para o Alvinegro Centenário, como: Jeankarlo, China, Davi, Sidcley, Alex Passos, Russo, Rigoberto, Richard, Vicente, Adalberto Lopes, Jailson, Jorginho, Amarildo, Tico Capixaba, Carlos Afonso, Cleytão, Vander Vanxu, Rubinho, Daúca, Paulinho Paixão, Edson Garcia e Robinho.