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Craques do passado

Desportiva e Rio Branco se enfrentam em jogo master no Araripe

Duelo acontece neste domingo (11) e reúne grandes craques do passado. A entrada é franca, com direito a show de pagode

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 17:15
Um duelo para matar a saudade. É dessa forma que está sendo organizada a partida de futebol master entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco, que acontece neste domingo (11), às 10 horas, no Engenheiro Araripe, em Cariacica. A entrada é franca.
Rio Branco e Desportiva se enfrentam em jogo master Crédito: Reprodução
Do lado grená, nomes que fizeram parte dos mais de 50 anos de história do time de Jardim América, como: Luiz Carlos, Dirley, Raul, Alcir, Barto, Naldo, Morelato, Agnaldo, Ricardo, Rossato, Klifton, Marcelo Zebrinha, Tizil, Geovani Silva, Alex Bermudes, Deinha, Welder, Mário Matador, Mauro Soares, Léo Oliveira, Cosme Eduardo, Pedro Soares, Gersinho e Aldeir.
Já pelo lado capa-preta, ex-atletas de importância histórica para o Alvinegro Centenário, como: Jeankarlo, China, Davi, Sidcley, Alex Passos, Russo, Rigoberto, Richard, Vicente, Adalberto Lopes, Jailson, Jorginho, Amarildo, Tico Capixaba, Carlos Afonso, Cleytão, Vander Vanxu, Rubinho, Daúca, Paulinho Paixão, Edson Garcia e Robinho.
Além da partida, haverá um show de pagode com a banda "Curtindo a Vibe" para animar a galera nas arquibancadas. Vale lembrar que neste ano de 2018 não aconteceu nenhuma partida entre Rio Branco e Desportiva no profissional, pois o Brancão estava na Série B e não disputou a Copa Espírito Santo, enquanto a Desportiva jogou a Série A e também a Copinha.

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