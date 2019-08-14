Desportiva atropela o Sport em sua estreia na Copa Espírito Santo

Em sua estreia na, ase impôs em campo e venceu opor 3 a 0, no estádio Justiniano de Mello e Silva, em, com dois gols de Marcos Vinicius e um de Lucas Trindade.

, que não jogava desde março, entrou em campo na tarde desta quarta-feira (14), e já pode comemorar uma vitória. O time do técnico Erich Bonfim começou a impor o seu jogo e construiu o triunfo aproveitando o entrosamento de Marcos e um de Lucas.

O centroavante Marcos Vinícius e o lateral-esquerdo Ayrton foram os destaques da Tiva. A dupla fez o primeiro e o terceiro gol grená, em lances parecidos. Nas duas jogadas, o camisa 6 foi à linha de fundo e cruzou para o 9 marcar. O zagueiro Lucas Trindade completou o placar, após uma cobrança de escanteio.