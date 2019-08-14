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Futebol capixaba

Desportiva atropela o Sport em sua estreia na Copa Espírito Santo

Marcos Vinicius e Lucas Trindade marcaram os gols da vitória da Locomotiva Grená

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 15:17
Em sua estreia na Copa Espírito Santo, a Desportiva se impôs em campo e venceu o Sport por 3 a 0, no estádio Justiniano de Mello e Silva, em Colatina, com dois gols de Marcos Vinicius e um de Lucas Trindade. 
A Desportiva estreou com vitória na Copa Espírito Santo Crédito: Rodrigo Rocha/Desportiva Ferroviária
A Locomotiva Grená, que não jogava desde março, entrou em campo na tarde desta quarta-feira (14), e já pode comemorar uma vitória. O time do técnico Erich Bonfim começou a impor o seu jogo e construiu o triunfo aproveitando o entrosamento de Marcos e um de Lucas.
O centroavante Marcos Vinícius e o lateral-esquerdo Ayrton foram os destaques da Tiva. A dupla fez o primeiro e o terceiro gol grená, em lances parecidos. Nas duas jogadas, o camisa 6 foi à linha de fundo e cruzou para o 9 marcar. O zagueiro Lucas Trindade completou o placar, após uma cobrança de escanteio.
Com a vitória, a Desportiva termina a primeira rodada na liderança da competição.

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