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Reforços

Desportiva anuncia atacantes Jonatan e Matheus Bidick para o Capixabão

Jonatan tem passagens pelo futebol de Goiás e Mato Grosso, enquanto Bidick já é velho conhecido no futebol capixaba

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 17:24
A Desportiva anunciou dois reforços para o Capixabão 2019. Trata-se dos atacantes Jonatan e Matheus Bidick. Jonatan estava no futebol do Mato Grosso e jogará no Espírito Santo pela primeira vez. O jogador de 25 anos fez elogios ao clube e à torcida grená.
Jonatan e Matheus Bidick, reforços da Desportiva Crédito: Divulgação
"A expectativa é grande, e isso pela grandeza do clube, chegar e fazer um bom campeonato, para trazer bem, voltar a Desportiva para o cenário nacional, de onde não pode sair. Ter uma torcida apaixonado como é a da Desportiva é excelente. Já vi vídeos da torcida, e sei como acompanham sempre. Para nós, jogadores, isso é um incentivo gigante, a mais."
O outro reforço grená para o Capixabão conhece bem o futebol capixaba. O atacante Matheus Bidick, de também 25 anos, foi bicampeão da Copa Espírito Santo pelo Real Noroeste. 
> Vitória anuncia técnico com experiência internacional para 2019
"É uma grande oportunidade, uma honra vestir a camisa da Desportiva, que é um clube vitorioso, com vários títulos, e espero contribuir para aumentar essa galeria de troféus. Quero fazer o melhor melhor, junto com meus companheiros, para conseguirmos o nosso objetivo, que com certeza é o título capixaba e vaga na Série D do Brasileirão. E se Deus quiser, contribuir com muitos gols para a Desportiva e essa torcida tão apaixonada."
Antes da dupla, o time de Jardim América já havia anunciado o zagueiro Leandro Morais, o goleiro Fernando Subtil, além da renovação com o lateral direito Paulinho.
> Artilheiro da Copa ES, volante Ranieri vai reforçar o Rio Branco
Fichas técnicas
Nome: Wellington Jonas da Silveira (Jonatan)
Idade: 25 anos
Posição: Atacante
Últimos clubes: Palmeiras de Goianinha-GO (2017/2018), Rio Verde-GO (2018) e União Rondonópolis-MT (2018)
Passagens marcantes: Acesso para a Série A Estadual com o Palmeiras de Goianinha, em 2018. No RJ, em 2012, com 19 anos, foi artilheiro com o Anchieta (15 gols em 16 jogos), pela Série B Estadual.
Nome: Matheus Henrique de Lima (Matheus Bidick)
Idade: 25 anos
Últimos clubes: Real Noroeste (2014-2018) e Aracruz (2018)
Passagens marcantes: 2 títulos da Copa Espírito Santo (2013 e 2014)

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