Desatenção do São Paulo custa caro em goleada sofrida para o Flamengo

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

O São Paulo perdeu para o Flamengo por 5 a 1, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem lê essa frase pensa que o Tricolor foi dominado o jogo inteiro, sofreu pressão do adversário, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi um apagão coletivo. Poupando o meia Benítez e o atacante Rigoni, peças chave da equipe nesta temporada, o técnico Crespo apostou em um meio-campo leve, com Liziero, Nestor e Gabriel Sara. O que deu certo nos primeiros 15 minutos, com boas chances criadas, mas que o ataque desperdiçou.

A defesa, atuando com Arboleda na direita, Miranda no centro e Bruno Alves, na esquerda, substituindo Léo, até conseguia parar o ataque veloz do Flamengo. Thiago Volpi, quando exigido, deu conta do recado na primeira etapa e passou segurança a todo o sistema defensivo.

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ATUAÇÕES: São Paulo abre o placar, mas defesa tem apagão em goleada sofrida para o FlamengoVeio o segundo tempo, e com ele o gol marcado por Arboleda, que poderia significar um jogo ainda melhor do São Paulo. Ledo engano. Quando teve a vantagem no placar, o Tricolor parece ter se desligado no jogo. Desatenção clara no primeiro gol de Bruno Henrique, que desmoronou o sistema defensivo emocionalmente. Tanto que o atacante fez mais dois em somente cinco minutos.

O São Paulo caiu de rendimento e via os alas Igor Vinicius e Welington errando tudo o que tentavam. O primeiro falhou em dois gols, enquanto o segundo marcou contra o tento que fechou o placar, e ainda recebeu o terceiro cartão amarelo, que faz com que ele esteja suspenso contra o Palmeiras.