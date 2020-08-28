Depay brilha, marca três e Lyon vence o Dijon na estreia da Ligue 1

Em sua estreia no Campeonato Francês 20/21, o Lyon venceu o Dijon por 4 a 1. Memphis Depay foi o nome do jogo, marcando três vezes. Lautoa, contra, completou para os mandantes. Do outro lado, Scheidler descontou.
DE VIRADAScheidler abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, quando o Lyon era melhor na partida. Os mandantes não se abalaram e viraram o jogo ainda na primeira etapa.
O NOME DO JOGOMemphis Depay foi o nome da partida. O holandês marcou três gols e deu o cruzamento, que Lautoa acabou marcando contra a própria equipe. Dois foram de pênalti e o outro completando uma bola sobrada na pequena área.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNa sexta-feira (11), o Lyon visita o Bordeaux, às 16h (horário de Brasília). O Dijon recebe o Stade Brechais, no domingo (13), às 10h.