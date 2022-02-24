Dentinho, ex-jogador do Shakhtar Donetsk, ora pela Ucrânia

O atacante Dentinho, ex-jogador do Shakhtar Donetsk, publicou em suas redes sociais que está orando pela Ucrânia. O atleta, que atuou por 10 anos no país do leste europeu, demonstra apreensão com os conflitos bélicos provocados pela Rússia.O jogador, que está sem clube atualmente, compartilhou em suas redes sociais recados dos brasileiros que atuam em diversos clubes ucranianos, como Shakhtar Donetsk, Zorya, Metalist e Kolos Kovalivka que pedem ajuda para deixar o local.

O Shakhtar Donetsk, clube que possui diversos brasileiros no elenco, publicou em suas redes sociais que a Ucrânia irá se manter de pé. Nas redes sociais, outras equipes também demonstraram apoio ao país com as cores azul e amarela em suas logotipos.

ENTENDA O CASODesde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.

Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.