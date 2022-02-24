Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dentinho, ex-jogador do Shakhtar Donetsk, ora pela Ucrânia

Atacante de 33 anos chegou ao clube ucraniano em 2011 e deixou a equipe após 10 anos...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 11:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 11:55
O atacante Dentinho, ex-jogador do Shakhtar Donetsk, publicou em suas redes sociais que está orando pela Ucrânia. O atleta, que atuou por 10 anos no país do leste europeu, demonstra apreensão com os conflitos bélicos provocados pela Rússia.O jogador, que está sem clube atualmente, compartilhou em suas redes sociais recados dos brasileiros que atuam em diversos clubes ucranianos, como Shakhtar Donetsk, Zorya, Metalist e Kolos Kovalivka que pedem ajuda para deixar o local.
O Shakhtar Donetsk, clube que possui diversos brasileiros no elenco, publicou em suas redes sociais que a Ucrânia irá se manter de pé. Nas redes sociais, outras equipes também demonstraram apoio ao país com as cores azul e amarela em suas logotipos.
ENTENDA O CASODesde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.
Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.
Crédito: DentinhodemonstrapreocupaçãocomosconflitosnaUcrânia(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados