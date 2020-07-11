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Denis comemora vitória e permanência do Gil Vicente na primeiro divisão do Português

Atleta que mais atuou na Liga, goleiro, ex-São Paulo, se destaca na campanha e vibra: “Era o nosso grande objetivo”. Equipe garantiu a permanência após vencer o Vitória de Guimarães...
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Publicado em 

11 jul 2020 às 16:28

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 16:28

Crédito: Denis é um dos destaques do Gil Vicente no Campeonato Português e disputou 31 partidas na competição (Divulgação
Com o triunfo de 2 a 1 sobre o Vitória de Guimarães, o Gil Vicente chegou aos 39 pontos e assegurou matematicamente a sua permanência na primeira divisão do Campeonato Português. Um dos grandes destaques da campanha da equipe é o goleiro Denis, frisou que a permanência na Série A da Liga Nos sempre foi o grande objetivo do clube, que retornou à disputa após 13 anos nas divisões de acesso.
- Sempre dissemos que nosso grande objetivo era manter o Gil Vicente na primeira divisão e estamos muito felizes por termos conseguido isso. Graças a Deus, vivo um momento muito especial na carreira. Me sinto feliz e isso tem sido fundamental para eu estar conseguindo desempenhar o meu trabalho da melhor forma possível e para eu ter conquistado o reconhecimento e confiança de todos. Espero seguir nessa evolução para que mais coisas boas possam acontecer individual e coletivamente - disse Denis.
Vale destacar que o goleiro brasileiro, ex- São Paulo, é o jogador que mais atuou no Campeonato Português. Ao longo da temporada, ele disputou 31 partidas, até então, com a camisa do Gil Vicente e se firmou de vez em Portugal. Ele chegou ao clube em 2019, após passagem pelo Figueirense.
Por fim, o Gil Vicente voltará a campo pela 32ª rodada do Campeonato Português na próxima terça, em casa, contra o Tondela.

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