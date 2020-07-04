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futebol

Denílson marca e garante vitória do Paços Ferreira em Portugal

Atacante revelou que está muito contente e busca mais triunfos no campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 18:57

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 18:57

Crédito: Reprodução
Com uma ótima exibição, o atacante Denílson, ex-Fluminense, São Paulo e Atlético-MG, marcou o gol da vitória do Paços Ferreira, por 3 x 2, fora de casa, sobre o Vitória de Setúbal, neste sábado. Feliz com a atuação e o tento marcado, o jogador comemorou a tarde iluminada.
- Estou muito feliz não só pelo gol, que foi importante e ajudou a dar a vitória a nossa equipe, mas pela exibição também de todos. Tenho trabalhado muito para construir uma história aqui na Europa novamente. É um momento especial e espero terminar a temporada desta forma: marcando a ajudando o Paços a conquistas seus objetivos.
Para ele, a equipe tem tudo para terminar bem o campeonato.
- Queremos terminar a época com vitórias e boas atuações, e com a equipe em uma ótima posição na tabela. Estamos caminhando para que isso seja possível.

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