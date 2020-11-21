Denílson marca e ajuda Al Dhafra a conquistar importante vitória nos Emirados Árabes

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Um dos principais destaques do Al Dhafra, o atacante Denilson, ex-São Paulo, Fluminense, Vitória e Avaí, foi o destaque da equipe na vitória sobre o Khorfakkan por 2 x 0 na primeira divisão dos Emirados Árabes. Autor de um dos gols do confronto, o jogador, comemorou o importante resultado em casa.

- Estou muito feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe a conquistar um importante triunfo nesta rodada da liga. Venho trabalhando para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. Vou continuar me dedicando ao máximo para crescer com a equipe e para marcar mais vezes - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, a meta do elenco é fazer uma boa sequência no campeonato.