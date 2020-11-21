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futebol

Denílson marca e ajuda Al Dhafra a conquistar importante vitória nos Emirados Árabes

Atacante vive ótima fase na carreira e é destaque no clube
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2020 às 13:53

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 13:53

Crédito: Divulgação
Um dos principais destaques do Al Dhafra, o atacante Denilson, ex-São Paulo, Fluminense, Vitória e Avaí, foi o destaque da equipe na vitória sobre o Khorfakkan por 2 x 0 na primeira divisão dos Emirados Árabes. Autor de um dos gols do confronto, o jogador, comemorou o importante resultado em casa.
- Estou muito feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe a conquistar um importante triunfo nesta rodada da liga. Venho trabalhando para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. Vou continuar me dedicando ao máximo para crescer com a equipe e para marcar mais vezes - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, a meta do elenco é fazer uma boa sequência no campeonato.
- Vamos continuar nos dedicando para que a equipe faça uma boa sequência nestas próximas rodadas. O grupo tem lutado muito para que isso aconteça - disse.

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