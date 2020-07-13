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futebol

Dembélé não quer deixar o Barcelona na próxima janela de transferências

Jogador virou alvo do Manchester United, que tem encontrado dificuldades para acertar com Sancho, do Borussia Dortmund...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 12:01

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 12:01

Crédito: AFP
O atacante Ousmane Dembélé não quer deixar o Barcelona ao final da atual temporada. O jogador, que está machucado e não atua desde novembro, teria entrado na mira do Manchester United, que encontra dificuldades para acertar a contratação de Jadon Sancho, do Borussia Dortmund.
Segundo informações da "ESPN", o francês mantém firme o desejo de fazer sucesso com a camisa do gigante catalão e quer continuar no Camp Nou. O atleta foi contratado em 2017, após a saída de Neymar, por 105 milhões de euros (R$ 392 milhões à época).
O jogador se lesionou em novembro do ano passado, durante partida contra o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões. Dembélé ficou afastado até fevereiro, quando voltou a treinar, mas teve outra lesão e precisou passar por uma cirurgia na coxa. A expectativa é que o camisa 11 possa atuar em agosto.

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