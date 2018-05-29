Definidos os times das quartas de final da Taça EDP das Comunidades

A rodada das oitavas de final da Taça EDP das Comunidades foi marcada por decisão de pênaltis e também goleadas. As quartas de final acontecem já nesta quinta-feira (31), no campo do bairro Santa Rita, em Vila Velha, a partir das 8h.

Todas as partidas das oitavas de final aconteceram no último domingo (27), no campo do Racing, em São Pedro, Vitória Crédito: Divulgção

Mais de duas mil pessoas compareceram ao campo do Racing, em Ilha das Caieiras, Vitória, para conferir a segunda fase da competição. As torcidas estavam animadíssimas, empolgando ainda mais os atletas. Avançaram Muquiçaba, que ganhou de Normília da Cunha por 3 x 2, Nova Rosa da Penha, eliminou Jardim Botânico pelo mesmo placar.

Também seguem para a próxima etapa Santa Rita, que venceu Ilha das Flores pelo placar mínimo, e Porto de Santana, que goleou São João Batista por 5 x 0.

Rio Marinho também avançou às quartas nas cobranças de penalidade. A vítima foi Itararé. Planalto Serrano ganhou superou Caieiras Velha também pro 1 a 0, ficando com uma das oito vagas da próxima fase.