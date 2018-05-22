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Taça EDP das Comunidades

Definidos os 16 times classificados às oitavas da Taça das Comunidades

Confrontos que definirão as 8 equipes que se classificarão às quartas acontecem nesse final de semana

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 20:05
Os 16 times classificados às oitavas de final da Taça EDP das Comunidades já foram conhecidas e divulgadas. A competição iniciada no desde o dia 12 deste mês, é realizada na Grande Vitória, e conta com a participação de 32 comunidades selecionadas na primeira etapa do projeto. 
A equipe de Muquiçaba, de azul, eliminou o time de Araças Crédito: Marluana Guasti/Divulgação
De acordo com Marcelo Siqueira, diretor-geral da Central das Comunidades, realizadora do projeto, por meio do esporte, os jovens têm oportunidades múltiplas no âmbito esportivo e social. "Eles também participam das ações propostas pelo projeto, interagem com outras comunidades e desenvolvem o senso de responsabilidade", lembrou.
Os confrontos
Neste final de semana (26 e 27), acontecem os jogos das oitavas e as quartas de final. No sábado (26), às 8 horas, entram em campo Muquiçaba x Normília da Cunha, em Porto de Santana, Cariacica, além de e Rio Marinho x Itararé, em Jacaraípe, na Serra.
Às 9 horas, é a vez Nova Brasília x Nova Rosa da Penha jogarem no campo de Porto de Santana, em Cariacica, e Caieiras Velha x Planalto Serrano, duelarem em Jacaraípe. Ilha das Flores joga contra Santa Rita e São Pedro IV contra Alagoano, ambos às 10 horas, em Porto de Santana e Jacaraípe, respectivamente.
Fecham a rodada, a partir das 11 horas, São João Batista x Porto de Santana, jogando em casa, e Praia Grande contra Vila Nova de Colares, no campo de Jacaraípe.
As quartas de final serão no domingo (27), a partir das 8 horas, em São Pedro, na capital Vitória.
As semifinais acontecem no dia 2 de junho e a grande decisão está marcada para o dia 9 de junho, com direito a muita festa, transmissão ao vivo pela rádio Gazeta AM e revelação da torcida mais animada da competição. A melhor levará um prêmio de 5 mil reais para uma festa de confraternização.
As equipes que passarem para às sêmis, também terão representantes entre as mulheres. Os jogos serão no dia 2 e a final no dia 9 de junho.

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