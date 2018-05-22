Definidos os 16 times classificados às oitavas da Taça das Comunidades

Os 16 times classificados às oitavas de final da Taça EDP das Comunidades já foram conhecidas e divulgadas. A competição iniciada no desde o dia 12 deste mês, é realizada na Grande Vitória, e conta com a participação de 32 comunidades selecionadas na primeira etapa do projeto.

A equipe de Muquiçaba, de azul, eliminou o time de Araças Crédito: Marluana Guasti/Divulgação

De acordo com Marcelo Siqueira, diretor-geral da Central das Comunidades, realizadora do projeto, por meio do esporte, os jovens têm oportunidades múltiplas no âmbito esportivo e social. "Eles também participam das ações propostas pelo projeto, interagem com outras comunidades e desenvolvem o senso de responsabilidade", lembrou.

Os confrontos

Neste final de semana (26 e 27), acontecem os jogos das oitavas e as quartas de final. No sábado (26), às 8 horas, entram em campo Muquiçaba x Normília da Cunha, em Porto de Santana, Cariacica, além de e Rio Marinho x Itararé, em Jacaraípe, na Serra.

Às 9 horas, é a vez Nova Brasília x Nova Rosa da Penha jogarem no campo de Porto de Santana, em Cariacica, e Caieiras Velha x Planalto Serrano, duelarem em Jacaraípe. Ilha das Flores joga contra Santa Rita e São Pedro IV contra Alagoano, ambos às 10 horas, em Porto de Santana e Jacaraípe, respectivamente.

Fecham a rodada, a partir das 11 horas, São João Batista x Porto de Santana, jogando em casa, e Praia Grande contra Vila Nova de Colares, no campo de Jacaraípe.

As quartas de final serão no domingo (27), a partir das 8 horas, em São Pedro, na capital Vitória.

As semifinais acontecem no dia 2 de junho e a grande decisão está marcada para o dia 9 de junho, com direito a muita festa, transmissão ao vivo pela rádio Gazeta AM e revelação da torcida mais animada da competição. A melhor levará um prêmio de 5 mil reais para uma festa de confraternização.