Defesa de Neymar diz que delegada decide caso na segunda

A delegada Juliana Bussacos, que investiga a acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade contra Neymar, deve apresentar na próxima segunda-feira (1º) seu parecer indicando se o atacante será ou não indiciado pelo suposto crime. A declaração foi feita pela advogada Maíra Fernandes, que defende o jogador, quando saía da delegacia na tarde desta sexta (28).

"A expectativa da delegada é relatar até segunda-feira", disse ela a jornalistas.

Relatar é o termo jurídico para se referir ao relatório que a delegada de um inquérito policial escreve informando se o investigado deve ser alvo de uma ação penal, ou se o caso deve ser arquivado. No documento, são apontados os motivos para tal decisão com referência a depoimentos e resultado de perícias.

A reportagem apurou que os policiais civis estão trabalhando com esta data. Entregar até segunda-feira é importante porque é o dia em que vence o prazo legal de 30 dias para a instauração de um inquérito policial. Se ele for cumprido, é preciso pedir prorrogação à Justiça, burocracia que pode demorar duas semanas.

As promotoras de Enfrentamento à Violência Doméstica deixaram a delegacia algumas horas antes de Maíra e falaram que a delegada decidiria na sexta-feira. A expectativa acabou não sendo cumprida.

O caso e investigado na 6a Delegacia de Defesa da Mulher desde 31 de maio, data em que Najila chegou relatando ter sido estuprada por Neymar. Ela prestou dois depoimentos desde então.