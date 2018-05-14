Dedé celebra golaço e classificação do Rio Branco para as semifinais

Com um gol do volante Dedé aos 50 minutos do segundo tempo, o Rio Branco derrotou o Aracruz por 2 a 1, no último sábado, e ainda assegurou a liderança geral da Série B do Campeonato Capixaba. Com isso, o Capa-Preta garantiu a vantagem para as semifinais.

"Entramos em campo para mostrar um bom futebol e colocar o Rio Branco no lugar que ele merece, que é mais alto onde ele estiver. Fico feliz em poder ajudar mais uma vez nesse momento da competição. Isso é fruto do trabalho. Fico feliz em estar sendo iluminado e ajudar o time. Agora temos que nos preparar para o momento mais decisivo da competição, que é a semifinal", afirmou o volante.

Dedé garantiu a vitória do Rio Branco diante do Aracruz Crédito: Thalisson Bandeira/Rio Branco

O técnico Erich Bomfim elogiou o resultado do jogo no Kleber Andrade e já mira os dois jogos diante do Castelo nas sêmis.

"É uma vitória que nos dá moral. O Aracruz vinha desempenhando o melhor futebol na competição e conseguimos anular os pontos fortes da equipe. Desde o início da semana eu comento que essa vantagem de jogar por dois resultados e a segunda partida em casa não garante nada. Se a gente não construir nosso jogo, não fizer o que a gente vem fazendo, toda essa primeira fase pode ir por água abaixo. Então, temos que focar nesses dois jogos e respirar o Castelo para que a gente possa ir lá e fazer uma boa partida. Temos que fazer desse jogo uma final de campeonato, porque nossa final é a semifinal. O título seria só a cereja do bolo", contou o treinador capa-preta.

Os dias, horários e locais dos jogos das semifinais, entre Rio Branco x Castelo e Aracruz x Estrela, serão definidos após uma reunião que acontece nesta segunda-feira (14), na sede da Federação de Futebol (FES).