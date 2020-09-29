De volta pra casa: Palmeiras tem bom retrospecto no Allianz pela Liberta

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras recebe o Bolívar nesta quarta-feira (29), no Allianz Parque, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores 2020. Mais do que garantir a classificação antecipada para a próxima fase, o time de Vanderlei Luxemburgo entra em campo para tentar encerrar um incômodo jejum de vitórias dentro do estádio.

Com cinco empates consecutivos, o Alviverde ostenta a pior sequência sem triunfos de sua história na nova arena. Porém, para encarar o time boliviano, o Verdão conta com um ótimo retrospecto na Libertadores para tentar dar um fim nessa negativa marca. Em 18 jogos em casa pela competição, foram 13 vitórias, três empates e apenas duas derrotas, aproveitamento de 77,77%.

Nos últimos cinco jogos que fez no Allianz Parque pelo torneio continental, o Palmeiras venceu todos eles. A única derrota alviverde na última edição da Libertadores foi justamente a que eliminou o clube. No entanto, a partida em questão, diante do Grêmio, foi realizada no Pacaembu.

Já o último revés do Verdão jogando no seu estádio pela competição organizada pela Conmebol foi para o Cerro Porteño, em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores de 2018. Naquela ocasião, mesmo com a derrota por 1 a 0, o time de Felipão avançou para as quartas.

Nesta quarta-feira, até um empate classifica a equipe para o mata-mata da Libertadores. Contudo, o torcedor alviverde não suporta mais ouvir a palavra 'empate', e nem cogita mais uma igualdade, ainda mais diante de um time com orçamento e estrutura bem inferiores ao maior campeão do Brasil.

Relembre os últimos cinco jogos do Palmeiras no Allianz Parque pela Libertadores:

Palmeiras 3 x 1 Guaraní – Libertadores 2020

Palmeiras 4 x 0 Godoy Cruz – Libertadores 2019

Palmeiras 1 x 0 San Lorenzo – Libertadores 2019

Palmeiras 3 x 0 Junior Barranquilla – Libertadores 2019