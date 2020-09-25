De volta após suspensão, Edimar projeta duelo contra o Vasco

O lateral Edimar cumpriu suspensão na última partida, na vitória do Bragantino sobre o Ceará e agora deve retornar a equipe para o confronto contra o Vasco, no domingo.Um dos destaques do Massa Bruta na temporada, projetou o duelo do fim de semana e espera que o time deixe o Rio de Janeiro com três pontos.
'É sempre importante ter uma semana cheia para trabalhar e também renovar as forças diante da sequência grande de jogos que fizemos. Tivemos um excelente resultado contra o Ceará com uma performance muito boa. O professor Maurício teve pela primeira vez um espaço para trabalhar e isso deu resultado na última partida. Nesta semana tivemos, novamente, uma semana cheia de trabalho e para esse jogo contra o Vasco, num campo tradicionalmente difícil, contra um adversário que vem bem no Brasileirão, teremos uma grande partida pela frente. Precisamos pontuar e subir na tabela', disse.
O Red Bull Bragantino ocupa a 17° colocação com dez pontos, enquanto o Vasco é o quinto colocado, com 17.