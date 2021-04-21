De volta ao Tricolor! Tiago Nunes já treinou o sub-15 do Grêmio

Nesta quarta-feira, o Grêmio acabou com o mistério e anunciou a chegada de Tiago Nunes, que assinou com o Tricolor até dezembro de 2022.
Esta será a segunda passagem do comandante pelo clube gaúcho. A primeira vez que Nunes trabalhou no Grêmio foi em 2013, quando dirigiu a categoria sub-15.
Na ocasião, ele dirigiu alguns atletas que ganharam destaque no Tricolor, entre eles, o meia Jean Pyerre, atual camisa 10.
No Grêmio, Tiago Nunes implementou na equipe de garotos um estilo ofensivo, algo que é característico da sua curta, mas promissora carreira.
Apresentação
De acordo com o Tricolor, Tiago Nunes chega a Porto Alegre na quinta-feira, acompanha das tribunas a estreia do time na Sul-Americana e concede a sua primeira coletiva na sexta-feira.