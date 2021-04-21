De volta ao Tricolor! Tiago Nunes já treinou o sub-15 do Grêmio

Crédito: Miguel Locatelli/Athletico-PR

Nesta quarta-feira, o Grêmio acabou com o mistério e anunciou a chegada de Tiago Nunes, que assinou com o Tricolor até dezembro de 2022.

Esta será a segunda passagem do comandante pelo clube gaúcho. A primeira vez que Nunes trabalhou no Grêmio foi em 2013, quando dirigiu a categoria sub-15.

Na ocasião, ele dirigiu alguns atletas que ganharam destaque no Tricolor, entre eles, o meia Jean Pyerre, atual camisa 10.

No Grêmio, Tiago Nunes implementou na equipe de garotos um estilo ofensivo, algo que é característico da sua curta, mas promissora carreira.

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