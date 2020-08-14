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De olho na conexão com o torcedor, novo diretor de negócios do Galo foca em fortalecer parcerias do clube

Leandro Figueiredo vai cuidar da relação do torcedor com vários produtos oferecidos pelo time mineiro...

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 18:48

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 18:48
Crédito: Leandro vê oportunidade de negócios mesmo com a crise causada pela pandemia da Covid-19-(Reprodução/TV Galo
O novo diretor de negócios do Atlético-MG, Leandro Figueiredo, deu um panorama sobre como ele pretende cuidar da área, focando na relação com o torcedor alvinegro.
-Eu sou a voz com a com torcida. Em que sentido? Os jogadores dentro de campo nos representam muito bem. Mas o meu jogo é fora de campo, é junto com a Massa. Meu papel é potencializar o conteúdo, trazer coisas novas. Até porque vem coisa nova. No próximo mês, vamos subir o nosso Portal da Transparência, onde todos os torcedores terão acessos aos números do Galo-disse em entrevista à TV Galo. Leandro Figueiredo também dará atenção especial ao programa “Galo na Veia”, de sócio-torcedor. - Eu cuido de todos os pontos de contato da torcida com o clube. Galo na Veia é um grande projeto que tenho, ele passa a fazer parte do meu departamento. Cases como o Manto da Massa é da minha responsabilidade trazer esses novos projetos, essas novas experiências para os torcedores. Outro objetivo é monetizar tudo que temos, manter o clube com musculatura financeira-explicou o diretor que não quer deixar de lado os atleticanos do interior, de outros estados e espalhados pelo mundo. - Eu tenho que olhar para o torcedor do interior, para o torcedor de fora do Brasil. Tenho isso mapeado no meu planos. Não vou conseguir implementar todos as ações, porque existe um tempo de maturação. O que eu posso dizer é que vou encurtar esse tempo. Leandro enxerga esse momento de crise como uma chance para fazer mais parcerias com o torcedor e empresas, aumentando o leque de produtos oferecidos pelo Atlético.
- É um momento de muita transformação. Quando eu olho isso para o futebol, eu vejo muitas oportunidades. A aproximação da torcida, o engajamento dela junto às nossas plataformas digitais, por exemplo, aumentou substancialmente, exponencialmente. Mesmo com toda essa distância, a gente conseguiu uma conexão com a massa. Eu vejo hoje a torcida muito mais presente nas nossas plataformas, questionando, cornetando, trazendo ideia. Eu vejo esse momento de pandemia como uma oportunidade de muitos novos negócios, principalmente para as marcas que queriam se associar ao Clube Atlético Mineiro. Quanto mais a Massa participa conosco, melhores serão os nossos negócios-concluiu.

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