De olho na conexão com o torcedor, novo diretor de negócios do Galo foca em fortalecer parcerias do clube

-Eu sou a voz com a com torcida. Em que sentido? Os jogadores dentro de campo nos representam muito bem. Mas o meu jogo é fora de campo, é junto com a Massa. Meu papel é potencializar o conteúdo, trazer coisas novas. Até porque vem coisa nova. No próximo mês, vamos subir o nosso Portal da Transparência, onde todos os torcedores terão acessos aos números do Galo-disse em entrevista à TV Galo. Leandro Figueiredo também dará atenção especial ao programa “Galo na Veia”, de sócio-torcedor. - Eu cuido de todos os pontos de contato da torcida com o clube. Galo na Veia é um grande projeto que tenho, ele passa a fazer parte do meu departamento. Cases como o Manto da Massa é da minha responsabilidade trazer esses novos projetos, essas novas experiências para os torcedores. Outro objetivo é monetizar tudo que temos, manter o clube com musculatura financeira-explicou o diretor que não quer deixar de lado os atleticanos do interior, de outros estados e espalhados pelo mundo. - Eu tenho que olhar para o torcedor do interior, para o torcedor de fora do Brasil. Tenho isso mapeado no meu planos. Não vou conseguir implementar todos as ações, porque existe um tempo de maturação. O que eu posso dizer é que vou encurtar esse tempo. Leandro enxerga esse momento de crise como uma chance para fazer mais parcerias com o torcedor e empresas, aumentando o leque de produtos oferecidos pelo Atlético.